Wir Lümmel von der letzten Bank haben in der Schule alles gemacht. Nur keinen 1,5er-Schnitt. Wie gut, dass wir den jetzt nachholen können. Zumindest, wenn's um den Verbrauch geht.

Erster Eindruck: ganz schön leise, ganz schön komfortabel; selbst seine 18-Zöller gehen nicht auf die Bandscheiben. Etwas Aufregung kommt in Lenkung und Federung nur bei kurzen Aufbrüchen, dann wird die Fahrveranstaltung leicht zittrig, aber nie nervig. Der Niro kommt gut auf Touren, quittiert aber zu heftiges Gasgeben mit lautem Aufheulen seines 1,6-Liter-Benziners; leider ein Sauger und kein Turbo, der würde mehr Spaß machen.

Dann müssen wir noch mal genauer gucken: Kofferraum wegen der Batterie nur 348 Liter, der Hybrid hat 451, der reine Elektriker sogar 475. Was alle drei eint, ist zu billiges Plastik an den Kofferraumseiten, das verkratzt! Was alle drei auch vereint: bequeme Sitzposition, top Sprachbedienung, USB-C-Anschlüsse sogar in den Vordersitzen (für die dahinter). Und wo sich die drei einig sind: Billig ist das nicht.