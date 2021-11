Kia stellt auf der Heimmessse der Marke, der Seoul Mobility Show in Südkorea, am 25. November 2021 die neue Generation des Niro vor. Wenige Tage vorher wurde jetzt ein Schwung Teaser zum SUV veröffentlicht. Das Design der Neuauflage soll sich am 2019 gezeigten Showcar Habaniro orientieren. Wahrscheinlich wird der neue Niro alsoausfallen, was sich auch schon bei den Teasern andeutet, beispielsweise durch die eckiger gestaltete Fronthaube.. An der Front bilden zwei zackige Linien links und rechts das Tagfahrlicht . Der Rest der zweigeteilten Scheinwerfer ist noch nicht zu erkennen. Dafür aber ein neues, durchgehendes Chromelement unterhalb der Motorhaube und eine Schürze mit einem angedeuteten Unterfahrschutz.