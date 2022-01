Marktstart und Preis: Neuauflage dürfte teurer werden

Kia hat den neuen Niro vorgestellt. Das SUV bekommt einen komplett neuen, kantigeren Look und einen modernen, reduzierten Innenraum mit großen Displays und nachhaltigen Materialien. Wie beim Vorgänger stehen drei Antriebe zur Wahl: ein Hybrid, ein Plug-in-Hybrid und eine vollelektrische Variante. Technische Daten nennt Kia aktuell noch nicht. Der Hybrid rollt Mitte 2022 zu den Händlern, die beiden anderen Antriebe dürften später folgen. Wegen der umfangreichen Änderungen werden die Preise wohl steigen. Aktuell gibt es den Hybrid ab 27.490 Euro, der Plug-in-Hybrid kostet mindestens 34.190 Euro, und der e-Niro startet bei 38.290 Euro.

Design: Neuer Niro mit mehr Ecken und Kanten

Das Design der Neuauflage orientiert sich klar am 2019 gezeigten Showcar Habaniro. Der neue Niro behält zwar seine Grundform, ist aber deutlich kantiger als das aktuelle Modell. Die Front wirkt mit ihren verschiedenen parallelen Linien ruhiger und mutiger. Sehr unkonventionell ist dabei die Gestaltung der Scheinwerfer. Das Tagfahrlichts ist eine stilisierte Version der menschlichen Herzschlagkurve, die "Heartbeat"-Signatur. Darüber sind Fern-, Abblendlicht und Blinker angeordnet. Je nach Antrieb und Ausstattung wird der typische Tigernose-Grill wird durch eine Chromstrebe unterhalb der Motorhaube angedeutet oder ist zu einem schmalen Schlitz verengt. Der untere Lufteinlass wächst nach oben, zur Straße hin wird er durch ein silberfarbenes Element abgeschlossen, das wiederum das Tigernose-Design aufnimmt.

Zoom Die Rückleuchten wurden scheinbar direkt von der Studie Habaniro, die Kia auf der New York Auto Show 2019 vorgestellt hat, übernommen.



Während der Vorgänger die klassische SUV-Beplankung an Radhäusern und Schwellern hatte, sind beim Neuen die Radhäuser und die unteren Bereiche der Türen vor Stößen und Kratzern geschützt. Die farblich abgesetzte, sehr breite C-Säule geht optisch in die Beplankung der Hinterräder über. Am Heck fällt auf, dass die Scheibe noch schmaler wirkt als beim Vorgänger. Sie wird seitlich von neuen bumerangförmigen Rückleuchten flankiert. Rückfahrlicht und Nebelschlussleuchte sind in die Schürze mit großem Unterfahrschutz-Element ausgelagert. Das Kennzeichen wandert hoch und ist jetzt auf der Heckklappe untergebracht.

Abmessungen: Das SUV wächst in alle Richtungen

Die neue Generation legt in Richtungen etwas zu. Der neue Niro ist 65 Millimeter länger, 20 Millimeter breiter, zehn Millimeter höher und weist einen um 20 Millimeter verlängerten Radstand auf. Nicht nur deshalb passen jetzt 15 Liter mehr in den Kofferraum. Das ist nämlich auch dem Umzug der 12-Volt-Batterie geschuldet. Statt im Radkasten befindet die sich jetzt, wie auch die Hochspannungsbatterie, unter der Rückbank. Die Abmessungen im Überblick:

• Länge: 4420 mm

• Breite: 1825 mm

• Höhe: 1545 mm

• Radstand: 2720 mm

• Kofferraum: 451 l



Innenraum: Interieur ist größtenteils aus dem EV6 bekannt



Auch im Innenraum verändert sich der Niro stark, die Gestaltung erinnert insgesamt an das Elektroauto EV6. Auch der Niro bekommt einen neuen, durchgehenden Bildschirm. Die beiden Displays für Tacho und Infotainment sind nebeneinander angeordnet und jeweils 10,25 Zoll groß. Zusätzlich gibt es noch ein zehn Zoll großes Head-up-Display. Auch das Lenkrad und die sogenannte "Multi Mode"-Bedienleiste scheinen direkt vom Markenbruder übernommen worden zu sein. Letztere besteht aus zwei Drehreglern und einer Reihe Sensortasten die doppelt belegt sind. Mit ihnen lassen sich sowohl wichtige Infotainmentfunktionen als auch die Klimaanlage steuern, umgeschaltet wird per Fingertip. Das Design der Mittelkonsole ist genauso reduziert. Statt des klobigen Automatikwahlhebels des Vorgängers, dient jetzt ein Drehrad zur Wahl der Fahrstufen.

Zoom Der Innenraum ist komplett neu gestaltet und orientiert sich stark am vollelektrischen Kia EV6.



Die neuen Sitze sind nicht nur schlanker, die Rücklehnen der beiden Vordersitze sind auch noch mit Kleiderbügeln, Ablagetaschen und USB-C-Anschlüssen ausgerüstet. Für den Beifahrer gibt es außerdem einen speziellen Entspannungssitz, der sich auf Knopfdruck in eine bequeme Liegeposition bewegen lässt. Im Innenraum kommen verschiedenste recycelte Materialien zum Einsatz. Der Dachhimmel ist aus aufbereiteten Tapeten, die Sitzbezüge bestehen aus Bio-Kunstleder und aufbereiteten Eukalyptusblättern. Der Lack der Türverkleidungen kommt ohne sogenannte BTX-Aromate, das sind bestimmte umweltschädliche Lösungsmittel.

Ausstattung: Kia bietet künftig mehr Assistenten für den Niro an

Für die neue Generation wird das Angebot an Assistenzsystemen erweitert. Der Frontkollisionswarner mit Bremseingriff erkennt nun nicht mehr nur Fahrzeuge, Fußgänger und Radfahrer vor dem Auto, sondern auch Querverkehr. Beispiel Linksabbiegen: Ist der der Blinker gesetzt, warnt der Niro vor entgegenkommenden Fahrzeugen und bremst notfalls. Genauso reagiert das System, wenn beim Überqueren von Kreuzungen die Gefahr eines Unfalls mit Autos, die von der Seite kommen, besteht. Ein intelligenter Geschwindigkeitsassistent zeigt Tempolimits an und kann diese automatisch in die Geschwindigkeitsregelanlage übernehmen. In enge Querparklücken und Garagen fährt das Auto selbstständig per Fernbedienung mit dem Remote-Parkassistent. Außerdem sind unter anderem ein Ausstiegsassistent, ein Autobahnassistent und ein aktiver Toterwinkelassistent mit Lenk- und Bremseingriff dazugekommen.

Zoom Neue Assistenten sorgen für mehr Sicherheit, aber auch für mehr Komfort: auf Wunsch parkt der Niro automatisch in enge Lücken ein.





Antriebe: Beim Vollhybrid bleibt die Leistung gleich



Wie den Vorgänger wird Kia auch die neue Generation nicht ausschließlich als vollelektrischen e-Niro, sondern weiterhin auch mit Hybridantrieb anbieten, und zwar als Vollhybrid und Plug-in-Hybrid. Nähere Infos gibt es bislang nur zu einer Antriebs-Variante: Dem Voll-Hybrid. Die Leistung bleibt bei der neuen Generation gleich: Der 1,6-Liter-Vierzylinder mit 77 kW (105 PS) wird von einem 32 kW starken Elektromotor unterstützt, zusammen bringen es beide auf 104 kW (141 PS). Kia hat aber angekündigt, dass der überarbeitete Verbrenner nun sparsamer arbeitet. Angaben zum Verbrauch, die das untermauern würden, gibt es jedoch noch nicht. Ob und was sich bei den anderen Antrieben ändert, will die Marke zu einem späteren Zeitpunkt verraten. Beim Plug-in-Hybrid und dem reinen Elektroauto könnten größere Akkus für mehr elektrische Reichweite sorgen. Aktuell liegt die bei beim Plug-in-Hybrid bei 58 Kilometern, der e-Niro schafft je nach Batterie 289 bis 455 Kilometer.

Hybride bekommen eine neue Funktion