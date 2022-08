Vorstellung und Preis: Niro startet bei knapp 31.000 Euro

EV ". Kia hat den neuen Niro vorgestellt. Das SUV bekommt einen komplett neuen, kantigeren Look und einen modernen, reduzierten Innenraum mit großen Displays und nachhaltigen Materialien. Wie beim Vorgänger stehen drei Antriebe zur Wahl: ein Hybrid, ein Plug-in-Hybrid und eine vollelektrische Variante. Letztere heißt mit dem Generationswechsel "Niro".

Seit Juni 2022 steht der Niro bei den Händlern, der Einstiegs-Hybrid startet bei 30.690 Euro. Wer sich für den Plug-in-Hybriden entscheidet, muss mindestens 36.690 Euro auf den Tisch legen. Der batterieelektrische Niro EV kommt in der Ausstattungslinie "Inspritartion" und kostet mindestens 47.590 Euro.

Design und Abmessungen: Neuer Niro mit mehr Ecken und Kanten

Das Design der Neuauflage orientiert sich klar am 2019 gezeigten Showcar Habaniro. Der neue Niro behält zwar seine Grundform, ist aber deutlich kantiger als das aktuelle Modell. Die Front wirkt mit ihren verschiedenen parallelen Linien ruhiger und mutiger. Sehr unkonventionell ist dabei die Gestaltung der Scheinwerfer

Das Tagfahrlicht ist eine stilisierte Version der menschlichen Herzschlagkurve, die verwinkelte "Heartbeat"-Signatur. Darüber sind Fern-, Abblendlicht und Blinker angeordnet. Mit ein bisschen Fantasie lässt der Niro den Kia-typischen Tigernasengrill als Design-Element erkennen, verlässt aber spätestens mit den extravaganten Leuchtgrafiken der Scheinwerfer den Pfad der Eintönigkeit.

Zoom Die Rückleuchten wurden offenbar direkt von der Studie Habaniro, die Kia auf der New York Auto Show 2019 vorgestellt hat, übernommen.



Während der Vorgänger die klassische SUV-Beplankung an Radhäusern und Schwellern trägt, sind beim Neuen die Radhäuser und die unteren Bereiche der Türen vor Stößen und Kratzern geschützt. Seitlich ist es vor allem die farblich abgesetzte C-Säule, die für Aufmerksamkeit sorgt.

Luftkanäle an der C-Säule



Weit mehr als nur Show: Die C-Säule steht frei und wird innen wie außen vom Fahrtwind umströmt – ein bisschen wie beim Ford GT . Nicht minder extravagant sind die Rückleuchten, die sich eng an die C-Säule schmiegen und ein Blechbogen in der Kofferraumklappe, der an den großen Bruder des Niro, den Kia EV6 denken lässt.

Die neue Generation legt in allen Richtungen etwas zu. Der neue Niro ist 65 Millimeter länger, 20 mm breiter, 10 mm höher und weist einen um 20 mm verlängerten Radstand auf. Die Kofferräume sind bei den drei Motor-Varianten unterschiedlich und reichen von 398 Litern (PHEV) über 451 Liter (Hybrid) bis zu 475 Liter (Niro EV). Die rein elektrische Version verfügt zudem noch über einen 20-Liter-Frunk für Ladeutensilien.

Die Abmessungen im Überblick:

• Länge: 4420 mm

• Breite: 1825 mm

• Höhe: 1545 mm

• Radstand: 2720 mm

• Kofferraum (Niro EV): 475 Liter/1392 Liter



Innenraum: Niro glänzt mit guten Platzverhältnissen vorne und hinten



Im Innenraum glänzt der neue Niro mit guten Platzverhältnissen – vorne UND hinten, was an dieser Stelle besonders hervorgehoben werden muss. Denn der AUTO BILD-Tester kann mit seinen fast zwei Metern auch auf der Rückbank noch gut sitzen.



Infotainment sind nebeneinander angeordnet und jeweils 10,25 Zoll groß. Zusätzlich gibt es noch ein zehn Zoll großes Das Cockpit ist modern gestaltet und erinnert insgesamt an das Elektroauto EV6 . Auch der Niro bekommt eine neue, durchgehende Bildschirmlandschaft. Die beiden Displays für Tacho undsind nebeneinander angeordnet und jeweils 10,25 Zoll groß. Zusätzlich gibt es noch ein zehn Zoll großes Head-up-Display

Zoom Der Innenraum ist komplett neu gestaltet und orientiert sich stark am vollelektrischen Kia EV6.



Auch das Lenkrad und die sogenannte "Multi Mode"-Bedienleiste sind direkt vom Markenbruder übernommen worden. Letztere besteht aus zwei Drehreglern und einer Reihe Sensortasten, die doppelt belegt sind. Damit lassen sich sowohl wichtige Infotainmentfunktionen als auch die Klimaanlage steuern, umgeschaltet wird per Fingertip. Das Design der Mittelkonsole ist genauso reduziert. Statt des klobigen Automatikwahlhebels des Vorgängers dient jetzt ein Drehrad zur Wahl der Fahrstufen.

Entspannungssitz für den Beifahrer

Die neuen Sitze sind nicht nur schlanker, die Rücklehnen der beiden Vordersitze sind auch noch mit Kleiderbügeln, Ablagetaschen und USB-C-Anschlüssen ausgerüstet. Für den Beifahrer gibt es zudem einen speziellen Entspannungssitz, der sich auf Knopfdruck in eine bequeme Liegeposition stellen lässt. Im Innenraum kommen verschiedenste recycelte Materialien zum Einsatz.

Der Dachhimmel besteht aus aufbereiteten Tapeten und fühlt sich an wie Pappmaché. Die Sitzbezüge sind aus Bio-Kunstleder und aufbereiteten Eukalyptusblättern gefertigt. Der Lack der Türverkleidungen kommt ohne sogenannte BTX-Aromate (umweltschädliche Lösungsmittel) aus.

Fahren: Der Neue Kia Niro EV fährt auffällig unauffällig

AUTO BILD ist bereits einen Prototyp des Niro EV gefahren, dessen Softwarestand noch nicht serienreif war. Die Abstimmung ist so neutral wie möglich, der Sportmodus nicht wirklich sportlich. Vor allem im Eco-Mode scheint der Niro EV aber nichts von seiner Effizienz eingebüßt zu haben. Im Normal-Fahrmodus ist der Niro etwas spontaner als im Stromspar-Modus, insgesamt macht ihn das zu einem entspannten Familienfahrzeug, mit dem sich jeder im Haushalt anfreunden kann.

Zoom Auf der ersten Testfahrt zeigt sich der Niro EV als entspannter Zeitgenosse.





Fazit von Hauke Schrieber: Die Stärke des Wagens ist, dass er einen in Ruhe lässt. Die Bedienung ist einfach und funktionell, der Komfort im Alltag gegeben und die Reichweite dank des gut abgestimmten Eco-Modus auf einem guten Niveau. Der Niro funktioniert als E-Auto einfach und stellt seine Besitzer nicht vor zu große Hürden.

Vergleich: Kia Niro gegen Skoda Karoq und Mazda CX-30 (Update!)



Bei den beliebten Kompakt-SUV gehören Mazda CX-30 und Skoda Karoq zu den verlässlichen und bezahlbaren Typen; bei ihnen steht mit etwas Ausstattung nicht gleich eine Vier oder gar Fünf vorne auf der Rechnung. Der Kia Niro war bislang immer etwas unauffällig, was sich mit der neuen Generation ändern dürfte.

Schmale LED-Leuchten an Front und Heck, eine massive, schwarz abgesetzte C-Säule – kein Wunder, dass die Kontrahenten dagegen aussehen wie graue Mäuse. Dabei ist auch Mazda das Thema Design wichtig: Der CX-30 wirkt eigenständig und dynamisch, die fließenden Formen fast zeitlos. Der Karoq hingegen zeigt sich sehr pragmatisch. Vielleicht braucht er das gar nicht, schließlich kommt es auf die inneren Werte an.

Nachhaltige Materialien im Kia, am meisten Platz im Skoda



Auch hier beweisen sich die Koreaner mutig, im Innenraum dominiert ein 80 Zentimeter breites Paneel, das die Bildschirme für Instrumente zusammenfasst. Zudem ist man bei Kia stolz auf die Verwendung nachhaltiger Materialien. Die Verarbeitung stimmt auf Anhieb, die Bedienung ist ausreichend intuitiv. Gewöhnungsbedürftig fällt die hohe Sitzposition aus.

Das klappt im Skoda besser. Überhaupt wirkt der Karoq ganzheitlicher, die Bedienung ist, abgesehen vom fehlenden Drehregler für die Lautstärke, nahezu perfekt.

Im besten Sinne eine Reise in die Vergangenheit erlebt der Mazda-Pilot. Klassische analoge Instrumente, wenige, gut zu erreichende Tasten und ein Drehdrück-Steller fürs Infotainment. Wer gerne von seinem Auto in Ruhe gelassen werden möchte, ist hier richtig.

Zoom Verglichen mit Skoda Karoq und Mazda CX-30 sticht der Kia Niro mit extrovertiertem Design heraus.





Beim Platzangebot verliert der Mazda wieder Punkte, das Raumangebot auf der Rückbank und im Kofferraum fällt da bescheiden aus. Am meisten Gepäck schluckt hier der Skoda – und leider auch am meisten Sprit.

Fahrdynamik geht an Skoda, Verbrauch an Kia



Der einzige Turbo im Vergleich genehmigt sich auf der Testrunde 7,2 Liter und damit 1,4 Liter mehr als der Kia, der hier als Verbrauchs-Sieger vom Platz fährt. Der Mazda liegt mit 6,6 Litern zwischen den beiden Gegnern. Dass der Kia so sparsam ist, verdankt er seinem serienmäßigen Hybridantrieb: Ein 44 PS starker E-Motor greift dem 1,6-Liter-Sauger unter die Arme.

Die Kraftübertragung übernimmt ein Sechsgang-DSG, das unter Last und hoher Drehzahl deutlich mitteilt, was unter der Haube los ist. Ein Problem, das auch der CX-30 kennt – trotz satter zwei Liter Hubraum fehlt ihm das Drehmoment. Wer Leistung will, muss oberhalb der 5000 Touren suchen. Der Skoda geht am geschmeidigsten zu Werke.

Der Niro ist der Typ für die gemütliche urbane Gangart



Vorn liegt der Karoq auch beim Fahrverhalten, das Performance-Paket mit Progressivlenkung (850 Euro) ist eine echte Empfehlung – ob knackig straff oder auf weichen Wellen surfend, alles ist möglich. Kia und Mazda lassen da mehr Leine, was in der Klasse eher zu verzeihen ist. Der CX-30 gibt sich hier als Sportler, federt stramm und direkt.

Der Kia zeigt sich mit guter Beinarbeit und angenehmen Langsamkomfort, holt bei hohem Tempo aber zu weit aus und hebt seine Besatzung aus den Sitzen. Die Lenkung ist leichtgängig, bietet aber kaum Rückmeldung. Alles in allem ist er der Typ für die gemütliche urbane Gangart, wo auch sein Hybrid-Sparpotenzial am besten zur Geltung kommt. Das wird am Ende aber durch den hohen Einstiegspreis zunichtegemacht.

Testdaten im Überblick: Fahrzeugdaten Kia Niro 1.6 GDI Hybrid Mazda CX-30 e-Skyactiv G 2.0 M Hybrid Skoda Karoq 1.5 TSI ACT Pfeil Pfeil Abzweigung Motor Bauart/Zyl./Einbaul. Abzweigung Abzweigung Hubraum Abzweigung Abzweigung Leistung Abzweigung Abzweigung Max. Drehmoment Abzweigung Abzweigung Höchstgeschwindigkeit Abzweigung Abzweigung Getriebe Abzweigung Abzweigung Antrieb Abzweigung Abzweigung Reifenhersteller Abzweigung Abzweigung Reifendimension Test vorne Abzweigung Abzweigung Reifendimension Test hinten Abzweigung Abzweigung Tankinhalt/Kraftstoffsorte Abzweigung Abzweigung Reichweite Abzweigung Abzweigung Auflenger‰usch (Werk) Abzweigung Abzweigung Kofferraumvolumen min. Abzweigung Abzweigung Kofferraumvolumen max. Abzweigung Abzweigung Kosten/Garantien Abzweigung Abzweigung Abgasnorm Abzweigung Abzweigung Steuer gesamt (p.a.) Abzweigung Abzweigung Versicherungsklassen Abzweigung Abzweigung Gesamtkosten Abzweigung Abzweigung Werkstattintervalle Abzweigung Abzweigung Garantie Abzweigung Abzweigung Garantieart Abzweigung Abzweigung Garantie gegen Durchrostung Abzweigung Abzweigung Mobilitätsgarantie Abzweigung Abzweigung Beschleunigung Abzweigung Abzweigung Beschleunigung 0-50 km/h Abzweigung Abzweigung Beschleunigung 0-100 km/h Abzweigung Abzweigung Beschleunigung 0-130 km/h Abzweigung Abzweigung Beschleunigung 0-160 km/h Abzweigung Abzweigung Elastizität Abzweigung Abzweigung Zwischenspurt 60-100 km/h Abzweigung Abzweigung Zwischenspurt 80-120 km/h Abzweigung Abzweigung Verbrauch Abzweigung Abzweigung Verbrauch/CO2 beim Test Abzweigung Abzweigung Bremsweg Abzweigung Abzweigung Bremsweg (kalt) Abzweigung Abzweigung Bremsweg (warm) Abzweigung Abzweigung Geräusche Abzweigung Abzweigung Innengeräusch 50 km/h im 3/4 Gang Abzweigung Abzweigung Innengeräusch 100 km/h im 4/5 Gang Abzweigung Abzweigung Innengeräusch 130 km/h im 5/6 Gang Abzweigung Abzweigung Innengeräusch 160 km/h im letzten Gang Abzweigung Abzweigung Abmessungen Außen Abzweigung Abzweigung Länge Abzweigung Abzweigung Breite Abzweigung Abzweigung Höhe Abzweigung Abzweigung Radstand Abzweigung Abzweigung Spurweite vorne Abzweigung Abzweigung Spurweite hinten Abzweigung Abzweigung Wendekreis Abzweigung Abzweigung Wendekreis links Abzweigung Abzweigung Wendekreis rechts Abzweigung Abzweigung Gewichte/Zuladung Abzweigung Abzweigung Leergewicht/Zuladung Abzweigung Abzweigung Leergewicht in % vorne Abzweigung Abzweigung Leergewicht in % hinten Abzweigung Abzweigung Gesamtgewicht Abzweigung Abzweigung Anhängelast gebr./ungebr. Abzweigung Abzweigung Abmessungen Kofferraum Abzweigung Abzweigung Ladekantenhöhe Abzweigung Abzweigung Kofferraumtiefe min. Abzweigung Abzweigung Kofferraumtiefe max. Abzweigung Abzweigung Kofferraumbreite min. Abzweigung Abzweigung Kofferraumbreite max. Abzweigung Abzweigung Kofferraumhöhe min. Abzweigung Abzweigung Kofferraumhöhe max. Abzweigung Abzweigung Breite Heckklappenöffnung Abzweigung Abzweigung Innenhöhe Ladekante Abzweigung Abzweigung Geöffnete Heckklappe bis Boden Abzweigung Vierzylinder/vorn quer 1580 cm³ 104 kW (141 PS) 265 Nm 165 km/h 6-Gang-DSG Vorderradantrieb Continental PremiumContact 6 225/45 R18 V 225/45 R18 V 42 l/Super 720 km 68 dB (A) 451 l 1445 l Euro 6d ISC 52 EUR 18/21/21 2120 EUR 15.000 km/1 Jahre 7 Jahre/150.000 km Jahre Garantie 12 Jahre 7 Jahre 3,9 s 10,9 s 18,7 s 30,6 s 6,0 s 8,1 s 5,8 l/138 g 35,8 m 34,6 m 58 dB (A) 66 dB (A) 70 dB (A) 74 dB (A) 4420 mm 1825 mm 1545 mm 2720 mm 1573 mm 1585 mm 11,3 m 11,3 m 1459/481 kg 60 % 40 % 1940 kg 1300/600 kg 730 mm 800 mm 1610 mm 1055 mm 1335 mm 420510 mm 720810 mm 1070 mm 80170 mm 1880 mm Vierzylinder/vorn quer 1998 cm³ 110 kW (150 PS) 213 Nm 198 km/h 6-Gang-Schaltgetriebe Vorderradantrieb Falken Azensis FR 510 SUV 215/55 R18 W 215/55 R18 W 51 l/Super 760 km 66 dB (A) 430 l 1406 l Euro 6d ISC 118 EUR 15/20/22 1950 EUR 20.000 km/1 Jahre 6 Jahre/150000 km Jahre Garantie 12 Jahre unbegrenzt Jahre 3,2 s 9,3 s 15,5 s 24,2 s 5,0 s 6,6 s 6,6 l/157 g 33,6 m 34,7 m 57 dB (A) 65 dB (A) 68 dB (A) 73 dB (A) 4395 mm 1795 mm 1540 mm 2655 mm 1565 mm 1565 mm 11,5 m 11,4 m 1431/496 kg 60 % 40 % 1927 kg 1300/600 kg 745 mm 750 mm 1460 mm - mm 1000 mm 505 mm 735 mm 880 mm 100 mm 1825 mm Vierzylinder, Turbo/vorn quer 1498 cm³ 110 kW (150 PS) 250 Nm 211 km/h 6-Gang-Schaltgetriebe Vorderradantrieb Michelin Primacy 3 215/50 R18 W 215/50 R18 W 50 l/Super 690 km 68 dB (A) 521 l 1630 l Euro 6d-temp EVAP ISC 96 EUR 13/17/20 1591 EUR nach Anzeige km/2 Jahre 2 Jahre/- Jahre Garantie 12 Jahre unbegrenzt Jahre 3,4 s 9,2 s 14,6 s 23,8 s 4,8 s 6,3 s 7,2 l/170 g 34,0 m 34,9 m 58 dB (A) 65 dB (A) 68 dB (A) 73 dB (A) 4382 mm 1841 mm 1603 mm 2638 mm 1576 mm 1541 mm 11,0 m 10,9 m 1402/518 kg 58 % 42 % 1920 kg 1500/700 kg 685 mm 825 mm 1610 mm 1010 mm - mm 610 mm 910 mm 1010 mm 145 mm 1925 mm



Platzierung im Test:



• Platz 2: Kia Niro 1.6 GDI Hybrid (561 von 800 Punkten)

• Platz 3: Mazda CX-30 e-Skyactiv G 2.0

Ausstattung: Kia bietet mehr Assistenten für den Niro an

Für die neue Generation wird das Angebot an Assistenzsystemen erweitert. Der Frontkollisionswarner mit Bremseingriff erkennt nun nicht mehr nur Fahrzeuge, Fußgänger und Radfahrer vor dem Auto, sondern auch Querverkehr. Beispiel Linksabbiegen: Ist der Blinker gesetzt, warnt der Niro vor entgegenkommenden Fahrzeugen und bremst notfalls. Genauso reagiert das System, wenn beim Überqueren von Kreuzungen die Gefahr eines Unfalls mit Autos besteht, die von der Seite kommen.

Zoom Neue Assistenten sorgen für mehr Sicherheit, aber auch für mehr Komfort: Auf Wunsch parkt der Niro automatisch in enge Lücken ein.



Ein intelligenter Geschwindigkeitsassistent zeigt Tempolimits an und kann diese automatisch in die Geschwindigkeitsregelanlage übernehmen. In enge Querparklücken und Garagen fährt das Auto selbstständig per Fernbedienung mit dem Remote-Parkassistent. Außerdem sind unter anderem ein Ausstiegs-, ein Autobahn- und ein aktiver Toterwinkelassistent mit Lenk- und Bremseingriff hinzugekommen.

Antriebe: PHEV wird stärker und kommt rein elektrisch weiter



Wie den Vorgänger wird Kia auch die neue Generation nicht ausschließlich als vollelektrische Version, sondern weiterhin auch mit Hybridantrieb anbieten – und zwar als Voll- und Plug-in-Hybrid. Die Leistung des Vollhybrids bleibt gleich: Der 1,6-Liter-Vierzylinder mit 77 kW (105 PS ) wird von einem 32 kW starken Elektromotor unterstützt, zusammen bringen sie es auf 104 kW (141 PS ). Kia hat aber angekündigt, dass der überarbeitete Verbrenner nun sparsamer arbeitet und der Hybrid etwas schneller beschleunigen soll.



Dank stärkerem E-Motor kommt der Plug-in-Hybrid auf 183 PS



PS . Wie erwartet, erhält er auch einen größeren Reichweite von 65 Kilometern aus. Die Vorgängergeneration schaffte 49 Kilometer. Der Plug-in-Hybrid behält den bekannten 1,6-Liter-Benziner, bekommt aber einen stärkeren Elektromotor. Der leistet nun 17,5 kW mehr und kommt somit auf 62 kW. Damit erhöht sich die Systemleistung von 141 auf 183. Wie erwartet, erhält er auch einen größeren Akku . Der fast nun 11,1 kWh (Vorgänger: 8,9 kWh). Davon profitiert natürlich die rein elektrische Reichweite . Der kombinierte WLTP-Verbrauch weist einevon 65 Kilometern aus. Die Vorgängergeneration schaffte 49 Kilometer.

Etwas mehr Reichweite für den vollelektrischen Niro



Den vollelektrischen Niro gibt es nur noch in der stärkeren Variante. Die Leistung bleibt mit 150 kW (204 PS ) gleich. Der Akku wird mit nun 64,8 kWh minimal größer, beim Vorgänger sind es glatte 64 kWh. Und auch die Reichweite wächst etwas: 463 Kilometer sollen nun mit vollgeladener Batterie drin sein, also acht Kilometer mehr als beim Vorgänger. An einem Schnelllader dauert es 45 Minuten, den Akku von zehn auf 80 Prozent zu füllen. Zudem ist die Batterievorkonditionierung nun serienmäßig im Niro EV an Bord.



Hybride bekommen eine neue Funktion