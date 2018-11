ur wenige Wochen vor seinerauf der(30. November bis 9. Dezember) haben die AUTO BILD-Erlkönigjäger den neuen Mazda3 als Steilheck mit leichter Tarnung erwischt. Die Bilder zeigen, dass die vierte Generation des Autos tatsächlichvon der Tokyo Motor Show 2017 aufnimmt. So wird die Front von einem großen Kühlergrill dominiert, die Scheinwerfer sind zu schmalen Schlitzen verengt. Die Seitenlinie verändert sich nicht groß, auf unnötige Sicken und Kanten wird allerdings verzichtet. Das Heck dominiert die nach vorn geneigte C-Säule und unterstreicht so das athletische Auftreten des Kompakten. Die schmale Heckscheibe scheint sich stärker als beim Vorgänger zu wölben, auch wirkt die Ladekante breiter als bisher. Das KAI-Concept hat ein großes, zweigeteiltes Panoramadach, das wahrscheinlich auch der Mazda3 gegen Aufpreis übernimmt.

Der Innenraum der Studie ist sehr harmonisch gestaltet und wartet mit vier ausgeformten Einzelsitzen auf die Insassen – klar, das wird der kommende Mazda3 nicht mit in die Serie nehmen. Ebenso den gigantischen Mitteltunnel, der die Insassen wie eine Mauer trennt und den Innenraum wie den einer Sportwagenstudie aussehen lässt. Dazu passen das tief geschüsselte Lenkrad und die klassischen Rundinstrumente dahinter. Ansonsten macht das Innere des KAI Concept einen sehr aufgeräumten, beinahe spartanischen Eindruck. Der Beifahrer schaut auf einen Monitor, der sich in der Sicke des Armaturenbretts versteckt und beinahe über die komplette Breite des Dashboards verläuft. Mazda nennt diese Fahrzeugarchitektur "Skyactiv-Vehicle".

Die Studie KAI Concept gab einen ersten Ausblick auf den Mazda3.

Das KAI Concept (im Bild) ist aber keine reine Designstudie, sondern auch technisch interessant, denn es ist mit der neuen Technologie Skyactiv-X ausgestattet, bei der es sich um eine neue Generation von selbstzündenden Benzinmotoren handelt, die AUTO BILD bereits im aktuellen Mazda3 getestet hat – und die in der nächsten Kompakt-Generation in Serie geht! Bei dem neuen 190 PS starken Zweiliter-Vierzylinder mit Kompressor gibt es zwar noch Zündkerzen. Sie zünden das Benzin-Luft-Gemisch jedoch nur nach dem Start und unter Volllast. Im Teillastbereich entzündet sich das sehr magere Gemisch allein durch Kompression – Mazda gibt an, auf diese Art Leistung und Drehfreude des Benziners mit den Verbrauchsvorteilen des Diesels kombiniert zu haben und verspricht bis zu 30 Prozent weniger Verbrauch und niedrige Rußwerte, sodass auf einen Partikelfilter wohl verzichtet werden kann. Was AUTO BILD bei der ersten Testfahrt bereits feststellen konnte: kerniger Motorlauf, aber weit entfernt von Dieselnageln.