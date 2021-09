Audi stampft den Verbrenner ein: Ab 2026 wollen die Ingolstädter keine neuen Autos mit Verbrennungsmotoren mehr bauen. Damit geht auch das Aus für Hybridfahrzeuge einher. Der letzte neue Verbrenner-Audi wird wohl der neue Q5. Der Grund für diesen harten Schritt: Es muss CO2 reduziert werden. Damit ist die Marke früh dran, die EU will erst ab 2035 keine neuen Diesel und Benziner mehr zulassen und so null Emissionen durch Neuwagen erreichen.

Das bedarf natürlich Vorbereitung, darum rollt Audi in den kommenden Jahren weitere e-tron-Modelle aus! Der Q6 e-tron dürfte nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen. Eine Nummer kleiner fällt der mögliche A2-Nachfolger aus, der in Form eines Kleinwagen-SUVs an den Start gehen könnte. Und auch eine neue R8-Generation ist geplant, möglicherweise mit reinem E-Antrieb. Bis zum harten Cut werden aber auch die Verbrenner der Marke weiterentwickelt, so könnte Audi beispielsweise dem RS 6 eine bis zu 650 PS starke Performance-Variante mit Biturbo-V8 zur Seite stellen. Und auch der A8 bekommt noch ein Facelift.