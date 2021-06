Wie die "Süddeutsche Zeitung" berichtet, habe Audi-Chef Markus Duesmann (52) am 17. Juni 2021 den Betriebsräten sowie dem Top-Management die Änderung der Strategie erklärt. VW-Vorstandschef Herbert Diess, der Duesmann von BMW zu Audi geholt hatte, stehe hinter den Plänen. Auch VW hat mit seinem Accelerate-Programm die Geschwindigkeit des Wechsels zur E-Mobilität erhöht, will 2030 bis zu 80 Prozent seiner Autos elektrifiziert verkaufen.

Die Entscheidung ist radikal, aber getrieben von dem in der Branche inzwischen als alternativlos angesehenen Zwang zur CO2-Reduzierung. In England dürfen ab 2030 keine neuen Verbrenner zugelassen werden. Andere Hersteller wie Renault wollen bis dahin komplett auf emissionsfreie Antriebe umstellen. Am 14. Juli will die EU-Kommission ihre neuen Pläne zur CO2-Reduzierung vorlegen. Angeblich geht's nicht mehr um 37,5 Prozent weniger CO2 im Jahr 2030 gegenüber dem Stand von 2021 (heute gilt als Flottenziel 95 g/km), sondern um eine Reduktion von 60 Prozent . Dann wären noch 42 g/km erlaubt. Diskutiert wird, so das Politmagazin " Politico ", ein noch schärferes Ziel für das Jahr 2035. Dann soll der CO2-Ausstoß um 100 Prozent reduziert werden. Das heißt: Die Pkw-Flotten dürfen kein einziges Gramm CO2 mehr ausstoßen! Das ist mit Benzinern und Dieseln nicht möglich, käme einem faktischen Verbot für Autos mit Verbrennungsmotoren gleich – dem Audi nun entgeht.