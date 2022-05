Audi stampft den Verbrenner ein: Ab 2026 wollen die Ingolstädter keine neuen Modelle mit Verbrennungsmotoren mehr auf den Markt bringen. Damit geht auch daseinher. Der letzte neue Verbrenner-Audi wird wohl der nächste Q5 sein. Der Grund für diesen harten Schritt: Es mussreduziert werden. Damit ist die Marke früh dran; die EU will erst ab 2035mehr zulassen und so null Emissionen durch Neuwagen erreichen.

In Kooperation mit

Das bedarf natürlich einiger Vorbereitung – und darum rollt Audi in den kommenden Jahren weitere e-tron-Modelle aus! Der Q6 e-tron dürfte nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen. Eine Nummer kleiner fällt der mögliche A2-Nachfolger aus, der in Form eines Kleinwagen-SUVs an den Start gehen könnte.