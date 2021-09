Den Lademeistersieht man kaum mehr auf der Straße. Kein Wunder, denn bezahlbare Raumriesen wie der große Opel mussten in ihrem ersten Leben oft hart arbeiten und wurden vielfach verbraucht. Diebei Opel in den 90er Jahren tat ihr Übriges, um denzu. Es ist aber auch, denn der Omega wusste seine Fahrer nicht nur mit massig, sondern auch mit seinem satten, verbindlichenzu überzeugen.

Die Fotos zeigen einen Omega Caravan in einem, der durchaussein könnte. Der Wagen wirkt auf den ersten Blick innen wie außenund. Er kommt mit einer abnehmbarenund. Am Heck ist einmontiert, der nicht in Wagenfarbe lackiert ist. Dendafür sollte man unbedingt. Gab es einen Heckschaden? Etwasist dem Omega in jüngster Zeit offenbar bereits zuteil geworden. Die Anzeige listet an Neuteilen:, Wasserkühler,, Hosenrohr mit Kat, dazu Scheinwerfer und gelbehinten. Diebezeichnet der aktuelle Eigner als. Als Mangel wird eingenannt. Ein passendesmitfür die Fahrertür zum Selbsteinbau gehört aber scheinbar zur Verkaufsmasse dazu.

Klar, dass dieser Opel vor dem Kaufwerden muss. Dievorab: Der Omega Bgrundsätzlichals sein Vorgänger Omega A. Trotzdem kann die braune Pest auch an diesem Rüsselsheimer knabbern, an den Unterkanten der Türen, unter den, an Radläufen und -kästen und beim Caravan gerne an der. Hier kommt eineder wichtigsten: Diesind relativ schnell durchgesessen. Bei Fahrzeugen wie diesem mit mehr als 100.000 Kilometern auf der Uhr blättert immal dervon den Schaltern. Diegalt schon in der Verkaufszeit des Opel als wenig haltbar. Diehatte den Ruf , dass ihre Gelenke für das Fahrzeuggewicht nicht ausreichend dimensioniert waren. Weiterhin sollten dieund diegetestet werden. Wer ganz auf Nummer sicher gehen will, kann schließlich noch die Dichtigkeit derin Augenschein nehmen.