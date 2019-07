VW Golf 8 GTI (2020): Erlkönig, Bilder, verzögert, Motor, Preis

D

An der Front erhält der GTI große Lufteinlässe. Die Wabenform ist typisch GTI.

ie AUTO BILD-Erlkönigjäger haben nuneinendeserwischt. Das Sportmodell unterscheidet sich vor allem an der Front von den bisherigen Erlkönigen des normalen Golf 8.erhält dereinenin der Schürze, der charakteristisch inausgeführt ist.Der GTI bekommt anscheinend auch einean der Unterseite der Stoßstange. An der Seite zeigen eine, große Felgen und deram Heck, dass wir hier den GTI sehen. Am Heck entlarvt den Erlkönig seineals neues Sportmodell. Der neue Golf GTI kommt mit Verspätung auf den Markt. Grund: Volkswagen hat den Start des Golf 8 auf Ende 2019 verschoben.auf Basis des Modularen Infotainment-Baukasten (MIB) führen dazu, dass sich die Produktion des neuen Golf nach hinten verschiebt. Marktstart für den Golf 8 ist jetzt fürvorgesehen, derbei den Händlern stehen.