B

ereitssoll der neue Golf GTI kommen, VW arbeitet also mit Hochdruck an den letzten Abstimmungen. Entsprechend häufig sind die GTI-Erlkönige den AUTO BILD-Fotografen vor die Kamera gefahren. Die sind zwar immer noch extrem gut getarnt, geben aber doch Hinweise auf das Aussehen des sportlichen Kompakten. Besonders an der Front unterscheidet sich der GTI vom regulären Golf. Vorne erhält der GTI einen, der charakteristisch in Wabenform ausgeführt ist.