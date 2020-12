Am bequemsten lädt man sein Elektroauto aber ohnehin zu Hause auf. Dafür greift man am besten auf eine sogenannte Wallbox zurück. Dabei handelt es sich um eine spezielle Steckdose an der Wand für das schnelle und komfortable Laden von E-Autos. Sie lädt den Akku bis zu zehn Mal schneller wieder auf als eine Haushaltssteckdose. Ein Beispiel: Die Ladezeit eines Renault Zoe reduziert sich von zehn Stunden an der normalen Steckdose (2,3 kW) auf bis zu 1,5 Stunden an einer 22-kW-Ladestation. # Wallboxen im ADAC-Test 1. Heidelberg Wallbox Home Eco Preis*: 487 Euro Note: 1,0 2. Webasto Pure Preis*: 630 Euro Note: 1,2 3. ESL Wlli Light Pro Preis*: 645 Euro Note: 1,4 4. Mennekes Amtron Start C2 Preis**: 857 Euro Note: 1,6 5. Wallbox Chargers Pulsar Preis**: 836 Euro Note: 1,9 6. Perdok ecoLoad Preis*: 549 Euro Note: 2,8 *Stand 16.06.2020 **Preis aus ADAC-Test *Stand 16.06.2020 **Preis aus ADAC-Test Gut 30.000 öffentliche Ladestationen für Elektroautos oder Plug-in-Hybride gibt es mittlerweile in Deutschland. Trotzdem muss die Ladeinfrastruktur massiv ausgebaut werden: Laut einer Studie im Auftrag des Bundesverkehrsministeriums sind bis zum Jahr 2030 jedoch mindestens 400.000 Ladesäulen nötig, um den künftigen Bedarf zu decken.Dafür greift man am besten auf eine sogenannte Wallbox zurück. Dabei handelt es sich um. Sie lädt den Akku bis zu zehn Mal schneller wieder auf als eine Haushaltssteckdose. Ein Beispiel: Die Ladezeit eines Renault Zoe reduziert sich von zehn Stunden an der normalen Steckdose (2,3 kW) auf bis zu 1,5 Stunden an einer 22-kW-Ladestation.Für Elektroauto-Fahrer oder alle, die es werden wollen, ist eine Wallbox dringend anzuraten. Mit speziellen Kabeln ist es zwar möglich, an einer normalen Steckdose zu laden, doch die Leitungen sind für so große Strommengen über einen längeren Zeitraum nicht ausgelegt. Der Dauerbetrieb kann zur Überhitzung führen. Es besteht dann Brandgefahr! Diese Möglichkeit ist also nur eine Notladefunktion, zum Beispiel auf Reisen, wenn gerade keine spezielle Wallbox verfügbar ist.

Welche Wallbox ist die richtige?

Je nach Fahrzeug und der Ladeleistung der Wallbox kann die Dauer eines Ladevorgangs sehr unterschiedlich sein. Der ADAC gibt dazu folgendes Beispiel: Wer einen 30-kWh-Akku an einer 3,7-kW-Wallbox (230 V, einphasig, 16 A) lädt, muss etwa zehn Stunden warten, bis er vollgeladen ist. Bei einer 11-kW-Wallbox (400 V, dreiphasig, 16 A) schrumpft die Zeit auf drei Stunden, an einer 22-kW-Steckdose (400 V, dreiphasig, 32 A) dauert es sogar nur noch 90 Minuten. Kein Wunder, dass die 22-kW-Wallbox stark im Kommen ist. Allerdings muss das Auto auch dafür ausgelegt sein, damit sich die Anschaffung lohnt. Wenn die Ladeleistung des Autos zu niedrig ist, nützt auch die leistungsfähigste Wallbox nichts.

Viele Hersteller verlangen für das Schnellladen mit 11 oder 22 kW einen Aufpreis. Bei einigen Fahrzeugen (etwa Plug-in-Hybride) ist das Schnellladen gar nicht möglich. Außerdem sollten bei der Auswahl der Wallbox die Kosten einbezogen werden: Bei den Anschaffungs- und Installationskosten gibt es zwar nur geringe Unterschiede, doch für eine 22-kW-Wallbox muss der Netzbetreiber in einigen Fällen technische Änderungen vornehmen. An den Baukosten kann man beteiligt werden – das kann schnell mehrere Tausend Euro ausmachen. Der ADAC empfiehlt, bei der Installation einer Wallbox auf ein 11-kW-Modell zurückzugreifen. Denn dieses Modell erlaubt es, sowohl einphasig mit 3,7 kW, zweiphasig mit 7,4 kW als auch dreiphasig mit 11 kW zu laden. Wichtig: Für jede Wallbox ist ein Leitungsschutzschalter und ein Fehlerstrom-Schutzschalter (FI-Schalter) nötig. Bei hochpreisigen Modellen sind die Schalter oft schon integriert, bei günstigeren muss man sie hinzukaufen.

Wallbox-Ladeleistung – welchen Stromanschluss braucht man?

Welcher Stromanschluss benötigt wird, hängt nicht zuletzt von der gewünschten Ladeleistung der Wallbox ab. Wer sich eine hohe Ladeleistung von 11 oder 22 kW wünscht, benötigt in der Regel einen dreiphasigen Drehstromanschluss mit 400 Volt Spannung. Je nachdem, ob eine 11- oder 22-kW-Wallbox angeschlossen wird, wird eine Stromstärke von 16 bzw. 32 Ampere benötigt. Jede Wallbox muss zuvor beim Netzbetreiber angemeldet werden. Bei einer 22-kW-Wallbox ist zusätzlich immer eine Genehmigung des Netzbetreibers erforderlich. Wallboxen mit geringerer Leistung (3,7 und 7,4 kW) können mit einphasigem Strom und 230 Volt Spannung betrieben werden. Allerdings muss auch hier die Stromstärke von 16 bzw. 32 Ampere berücksichtigt werden.

Lohnt sich ein eigener Stromtarif fürs E-Auto?

Dieser Frage sind unter anderem Marktforscher von EuPD aus Bonn nachgegangen. Die Antwort: Bei der Wahl eines speziellen Tarifs für die Wallbox lassen sich mehr als 500 Euro pro Jahr im Vergleich zum durchschnittlichen Haushaltsstrompreis sparen. Momentan gibt es 140 Tarife von rund 100 Anbietern, so die Studie. Dabei wird zwischen reinen Autostrom- und Kombitarifen unterschieden. Autostromtarife werden unabhängig vom Haushaltsstrom bezogen, Kombitarife werden gemeinsam mit dem normalen Tarif abgerechnet und eignen sich vor allem für Wenigfahrer. Von freier Auswahl kann leider keine Rede sein, da die Tarife oft an einen regionalen Versorger gekoppelt sind.

Wallbox installieren: Wie wird die Wallbox angeschlossen?

11- oder 22-kW-Ladestationen für E-Autos benötigen Starkstrom (umgangssprachlich für Dreiphasenwechselstrom/Drehstrom). Die entsprechenden Kabel mit 400 Volt Spannung sollten nur von qualifizierten Fachbetrieben verlegt werden. Von Eigenbauten ist dringend abzuraten. Sie sind lebensgefährlich, und im Schadenfall droht Ärger mit der Versicherung. Die Montage einer Wallbox sollte also nur ein zertifizierter Elektriker übernehmen. Die E-Profis sind am Logo der Elektroinnungen zu erkennen. Auch "kleinere" Wallboxen mit 3,7 oder 7,4 kW sollten nur von Profis angeschlossen werden. Denn sie prüfen vorab, ob die Leitungen für den Betrieb einer Wallbox ausgelegt sind. Zudem ist eine Sicherung der Leitung nötig sowie die Installation eines Fehlerschutzschalters. Wichtig: Die Wallbox vor der Montage beim Netzbetreiber anmelden. Hardware-Anbieter und Energieversorger helfen, die individuell passende Lösung zu finden. 22-kW-Boxen benötigen vorab eine Genehmigung des Netzbetreibers.

Wallbox-Kosten: Was kostet die Installation?

Je nach Aufwand kann die Installation einer Wallbox bis zu 2000 Euro kosten. ©Mennekes Die Kosten müssen Elektroauto-Besitzer aber nicht unbedingt allein tragen. Basismodelle beginnen bei ca. 500 Euro. Je nach Variante können es auch mehrere Tausend Euro sein. Hinzu kommen die Kosten für die Montage, das sind je nach Anbieter und Voraussetzungen noch mal zwischen 100 und 2000 Euro. Je nach Entfernung zum Sicherungskasten entstehen unterschiedlich hohe Mehrkosten – zum einen abhängig von der benötigten Anzahl von Wand- und Deckendurchbrüchen, zum anderen von der Wahl des passenden Kabels (Länge und Durchmesser). In der Regel vermitteln Anbieter auch einen Installations- und Wartungsservice.

Wallbox-Förderung: Welche Zuschüsse gibt es?

Seit dem 24. November 2020 gibt es einen staatlichen Zuschuss zur privaten Ladestation. Pro Ladepunkt sind dann 900 Euro für Anschaffung, Einbau und Anschluss zu holen. Der Antrag wird direkt bei der staatlichen KfW-Bank gestellt. Voraussetzung ist allerdings der Betrieb der Wallbox mit 100 Prozent Ökostrom sowie eine maximale Ladeleistung von 11 kW. (Weitere Infos zur Förderung der Wallbox finden Sie hier!)

Dazu gibt es vielerorts andere Zuschüsse für die Wallbox. Jedoch sind die Prämien häufig an die Stromabnahme von bestimmten Energieversorgern gekoppelt und zudem in der Regel regional begrenzt. Bevor man sich also von einem Bonus locken lässt, lieber genau nachrechnen, ob dazu nicht der Wechsel in einen deutlich teureren Stromtarif erforderlich ist.

Wallboxen im ADAC-Test

Im August 2019 und im November 2018 hat der ADAC verschiedene Wallboxen getestet. ©Ralpf Wagner / ADAC Der ADAC hat 2019 erneut sechs Geräte mit jeweils 11 kW Ladeleistung getestet. Bewertet wurden die Sicherheit der Boxen, ihre Zuverlässigkeit beim Ladevorgang und die Bedienung. Insgesamt konnten alle Produkte überzeugen. Testsieger wurde die "Heidelberg Wallbox Home Eco" (Note 1,0). Ebenfalls sehr gute Ergebnisse erlangten die "Webasto Pure" (Note 1,2) und die "ESL Walli Light pro" (Note 1,4). Die "Mennekes Amtron Start C2" (Note 1,6) und die "Wallbox Chargers Pulsar" (Note 1,9) schnitten jeweils mit einem "gut" ab. Nur die "Perdok Ecoload" (Note 2,8) bekam ein befriedigendes Ergebnis. Die Tester begründen das mit unzureichenden Sicherheitshinweisen, die schlimmstenfalls zu Fehlern bei der Installation führen können.

Schon im November 2018 hat der ADAC insgesamt zwölf Wallboxen getestet. In diesem Test waren auch Produkte mit Ladeleistungen von 3,7 und 22 kW. Das Ergebnis offenbarte gravierende Unterschiede zwischen den Anbietern: Die Hälfte der Geräte wurde als nicht empfehlenswert eingestuft. Die Testkandidaten wurden nach ihrer Ladeleistung in drei Gruppen eingeteilt: Wallboxen mit 3,7 bis 4,6 kW, mit 11 kW und mit 22 kW. Am besten schnitt in der Leistungsklasse 3,7 bis 4,6 kW das Modell "Keba KeContact P30" (Note 1,3) ab. Dicht dahinter rangierte die "Wallbe Eco 2.0" (Note 1,7). Die Testkandidaten "EV Onestop WallPod" und "Vestel EVC02-AC3" (beide Note 4,5) bekamen jeweils große Abzüge im Bereich Sicherheit und wurden deswegen vom ADAC als nicht empfehlenswert eingestuft.

In die Gruppe der 11-kW-Wallboxen fiel unter anderem der Testsieger "ABL eMH1" (Note 1,0). Auch die Modelle "Innogy eBox" (Note 1,6) und "Schneider Electric EVlink" (Note 1,8) sind laut ADAC empfehlenswert. Für die beiden anderen 11-kW-Geräte sprach der Automobilklub jedoch eine Warnung aus. Die Modelle "Annies-Carparts Simple EVSE" und "Franz Röcker Simply EVSE Bausatz" (beide Note 5,5) schalteten bei einer Fehlermeldung des Autos nicht ab. Von den insgesamt drei 22-kW-Wallboxen im Test schnitt nur die "Mennekes Amtron Xtra 22 C2" sehr gut (Note 1,4) ab. Die Modelle "Wall Box Chargers Commander" (Note 4,5) und "Alfen Icu Eve Mini" (Note 5,0) wurden als nicht empfehlenswert eingestuft. Die detaillierten Testergebnisse zeigt AUTO BILD in der Galerie. ADAC-Test: Wallboxen zur Galerie

Welches Steckersystem für die Wallbox?

Bei modernen Elektroautos ist hierzulande der Typ-2-Stecker üblich. Er eignet sich für Ladeleistungen bis 43 kW – die übliche Leistung an öffentlichen Schnellladesäulen. ©AUTOBILD Bei den meisten Elektroautos wird der Typ-2-Stecker eingesetzt. Er ermöglicht auch das Schnellladen. Ältere Modelle sowie viele Autos von asiatischen oder US-Herstellern sind hingegen mit dem Typ-1-Stecker ausgestattet. Der Typ-1-Stecker ist nicht auf Schnellladen ausgelegt und erlaubt Ladeleistungen von maximal 7,4 kW. Einige japanische Modelle haben wiederum andere Steckertypen (z. B. Chademo-Stecker). Wer hier flexibel bleiben will, wählt deswegen am besten eine Wallbox, die kein fest installiertes Kabel hat, sondern ebenfalls eine Steckerbuchse. So kann gegebenenfalls auch ein Adapterkabel eingesetzt werden, das mit einem Typ-2-Stecker in die Wallbox eingesteckt und mit einem Typ-1-Stecker (oder einem anderen) mit dem Auto verbunden wird. Wichtig: Bei der Planung sollte auf ausreichende Länge der Kabel geachtet werden.

Welche Anbieter gibt es?

Um eine Wallbox zu kaufen, gibt es mittlerweile viele Möglichkeiten: Die Autohersteller selbst haben die Heimladestationen im Angebot, Stromanbieter verkaufen sie, und selbst in gängigen E-Fachmärkten und -Versandhäusern (z. B. Conrad) gibt es sie mittlerweile zu kaufen. Wichtig: Die Wallbox muss kompatibel mit einer der zwei verbreiteten Steckervarianten Typ 1 und Typ 2 sein. Weitere Informationen dazu gibt es direkt vom jeweiligen Autohersteller oder beim Stromanbieter. (Eine Liste aller Hersteller und Anbieter von Wallboxen finden Sie hier.)

Wie wird die Wallbox bedient?

Je nach Modell sind Wallboxen über Smartphone oder Tablet drahtlos steuerbar. Mit den Apps können Sie den Ladevorgang jederzeit starten und stoppen. Zudem bieten die kleinen Handy-Programme einen Überblick über Betriebszustand, Energieverbrauch und die anfallenden Stromkosten der Wallbox. An den meisten Modellen gibt es außerdem ein kleines Display, auf dem sich die Informationen ablesen und Einstellungen vornehmen lassen.

Wallbox-Sharing: Eigenen Anschluss vermieten?

Die Idee des sogenannten Wallbox-Sharings ist noch recht jung. Der Gedanke dahinter: Wer eine Wallbox zu Hause hat, kann sie in der Zeit, in der man sie selbst nicht nutzt, anderen Elektroauto-Fahrern anbieten. Das Ganze geht über eine App, in der die private Ladesäule einfach über einen bestimmten Zeitraum gemietet werden kann. Den Preis für das Laden bestimmt jeder Vermieter selbst. Das Prinzip klingt simpel, ist aber noch nicht serienreif. Verschiedene Start-ups arbeiten gerade an der Entwicklung. Eines davon ist das Projekt "Peer2Peer Charging", das im Rahmen des Daimler-Programms "Startup Autobahn" noch bis Ende 2018 eine App zum Wallbox-Sharing auf den Markt bringen will. Auch RWE-Tochter Innogy oder das Schweizer Start-up Enio arbeiten an ähnlichen Projekten.

Was müssen Mieter und Wohneigentümer beachten?