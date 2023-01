Yadea ist ein chinesischer Konzern, der auf Zweiräder mit Elektroantrieb spezialisiert ist. Das Unternehmen wurde 2001 gegründet und produziert inzwischen an sieben Standorten in China. 2020 konnten weltweit sechs Millionen elektrische Zweiräder verkauft werden. Yadea setzt seine Fahrzeuge in mehr als 80 Ländern weltweit ab. Bisher gibt es auf dem deutschen Markt vier Modelle zu kaufen.