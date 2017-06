Kia Stinger (2017): Infos und Tests

Warum findet die erste Fahrt auf der Nordschleife statt? Ganz einfach, der sportlichste Kia hat hier das Schnellfahren gelernt. Schließlich teilen sich Hyundai und Kia ein Entwicklungszentrum direkt am Nürburgring . Also starten wir zu einer Runde Nordschleife, die viel über den Stinger verrät. Beim ersten kurzen Sprint aus der Boxengasse am alten Fahrerlager macht der Stinger deutlich, dass die angegebenen 4,9 Sekunden von 0 auf 100 km/h realistisch sind. Die Kraftentfaltung des 370 PS starken V6-Biturbos ist gleichmäßig, der Antritt kraftvoll, aber vergleichsweise unspektakulär – der Stinger schnellt dank Allrad effizient nach vorne. Erstes Kurvengeschlängel am Hatzenbach: Der Stinger lenkt präzise ein. Auffällig ist, wie gut ausbalanciert der Stinger die Wechselkurven in Angriff nimmt, obwohl die Federung im "Comfort"-Modus deutliche Karosseriebewegungen zulässt. Das ist aber auch schon alles, ins Taumeln gerät die 4,83-Meter-Limo auch bei schneller Kurvenfahrt nicht.

Der V6 klingt kernig und sonor und macht mächtig Betrieb. Das Auto fühlt sich agil, aber nicht nervös an.

Weiter geht es im "Sport"-Modus. Das Gefühl, einen harten Sportwagen zu fahren, kommt auch hier nicht auf. Der Restkomfort ist hoch – trifft man die Rattersteine am Streckenrand, werden selbst diese groben Stöße weitestgehend weggedämpft. Langsam ist der Stinger dennoch nicht. Tiefster Punkt der Strecke und die Reifeprüfung für jede Bremsanlage: Breitscheid. Die Brembo-Bremse des Stinger kommt hier nicht an die Belastungsgrenze – es muss jedoch erwähnt werden, dass unser Führungsfahrzeug nicht aufs Ganze geht. Wir schrauben uns in Richtung Karussell – das Torque Vectoring des Allradantriebs lässt den Stinger am Limit um Kurven carven, regelt hier, schiebt Drehmoment zwischen den Rädern hin und her, zieht den Viertürer förmlich in die Kurven und zaubert dem Fahrer ein Grinsen ins Gesicht.