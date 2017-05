Lamborghini Urus (2018) — 16.05.2017 Lambo-SUV mit 650 PS Der Lamborghini Urus kommt im Frühjahr 2018 mit 650 PS auf den Markt. Außerdem ist ein Plug-in-Hybrid geplant. AUTO BILD hat neue Infos!

Der erste Lamborghini mit Plug-in-Hybrid



3000 Urus sollen pro Jahr verkauft werden



2012 hat Lamborghini den Urus als Studie in Peking vorgestellt. Im Frühjahr 2018 kommt die Serienversion auf den Markt.

Autor: Jan Götze

Lamborghini-Chef Stefano Domenicali hat verraten: Der Lamborghini Urus kommt mit 650 PS! Dazu haben die Italiener den bisher maximal 605 PS starken Vierliter-V8-Biturbo von Audi überarbeitet. Zum ersten Mal in der Firmengeschichte von Lamborghini wird somit ein Turbomotor in einem Serienfahrzeug angeboten. Die Konkurrenz bei den Power-SUVs ist groß, Porsche arbeitet bereits am Cayenne Turbo S E-Hybrid mit 670 PS und auch BMW bringt einen neuen X5 M . Womöglich schubst der Urus sogar den Bentley Bentayga (608 PS und 301 km/h) vom Thron des weltschnellsten Serien-SUVs.Außerdem gibt es noch eine zweite Premiere bei der Marke mit dem Stier: ein Plug-in Hybrid ! 2019 soll der Urus mit Elektro-Unterstützung auf den Markt kommen. Der Urus steht auf derselben Plattform wie Audi Q7 und Bentley Bentayga, soll die beiden Konzernbrüder aber in puncto Performance abhängen. Das Lambo-SUV soll zudem vollkommen alltagstauglich sein. Deshalb stehen für die Ingenieure von Lamborghini auch eher ungewohnte Attribute wie Komfort, Geräumigkeit und Fahrbarkeit im Fokus. Das Interieur wird besonders geräumig und unterscheidet sich stark vom Innenraum der 2012 in Peking gezeigten Studie Mit dem im italienischen Werk in Sant'Agata Bolognese gefertigten Urus erweitert Lamborghini seine Produktpalette um ein drittes Modell. Laut Händlerangaben ist der Vorverkauf bereits gestartet und das Interesse am Lambo-SUV groß. Zum Basispreis ab etwa 180.000 Euro will Lamborghini jährlich rund 3000 Urus verkaufen und den Kundenkreis somit massiv erweitern. Die Serienversion des Urus ist für Frühjahr 2018 geplant und wird entweder auf der IAA in Frankfurt 2017 oder auf dem Autosalon Genf 2018 präsentiert. Der Lamborghini Urus Plug-in Hybrid kommt Mitte 2019 auf den Markt.