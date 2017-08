Mercedes CLS (2018): Erlkönig, Motoren und Preise — 07.08.2017 Elektro-Schub für den CLS Im Sommer 2018 bringt Mercedes die dritte Generation des CLS mit starker Hybrid-Technik. Der Shooting Brake bekommt aber erstmal keinen Nachfolger.

Der Nachfolger des Mercedes CLS kommt nur noch als Coupé, der Shooting Brake wird eingestellt.





Diese Coupés kommen in den nächsten Jahren

Der Erlkönig verrät: Mercedes hat den Hüftschwung deutlich reduziert.

Diesel ja, Shooting Brake nein



Autoren: Katharina Berndt, Michael Gebhardt

Auf dem Genfer Salon im März 2018 zieht Mercedes das Tuch von der dritten CLS-Generation. Das viertürige Coupé auf E-Klasse-Basis tritt gegen den Nachfolger des A7 und gegen das 6er Gran Coupé an, das 2019 – dann als 8er-Reihe – einen Preissprung nach oben macht. Der neue Benz soll hingegen ausstattungsbereinigt nicht mehr kosten als sein Vorgänger (ab 54 799,50 Euro).Erste Erlkönigfotos zeigen: Mercedes reduziert den ausgeprägten Hüftschwung des CLS und designt die Rückleuchten eher waagerecht. Ein Highlight sind die neuen Multibeam-Scheinwerfer mit bis zu 650 Meter weit reichendem Fernlicht. Beim Antrieb setzten die Stuttgarter voll auf Hybrid . Serie ist ein Mildhybrid mit 48-Volt-System und Riemen-Starter-Generator. Am anderen Ende der Skala locken drei AMG-Derivate. Der CLS 43 bedient sich im Motorenregal der Schwestermodelle, als Plug-in ist der neu eingeführte CLS 53 konzipiert (367 Benzin-PS plus 122 E-PS). Der 612 PS starke CLS 63 4Matic bekommt zum mechanischen Allradantrieb noch eine elektrifizierte Hinterachse.Die neuen Diesel-Reihensechszylinder mit knapp drei Liter Hubraum leisten im CLS 350d 286 PS und im 400d 340 PS. Vom Benziner-Reihensechszylinder werden zwei Varianten mit 367 und 435 PS erhältlich sein. Der wenig erfolgreiche Shooting Brake wird Mitte 2018 durch das deutlich höher positionierte AMG GT Coupé (X290) abgelöst.