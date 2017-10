Skoda Superb Facelift (2018): Erlkönig — 09.10.2017 Skoda-Flaggschiff wird aufgefrischt Der Superb ist noch ziemlich frisch auf dem Markt, trotzdem arbeitet Skoda schon am Facelift. AUTO BILD hat neue Infos und erstmals Erlkönigbilder vom Kombi!

Das Facelift von Limousine und Kombi ("Combi") der dritten Generation kommt 2018.

Erster Skoda mit Hybridantrieb



Skoda Superb Facelift (2018): Erlkönigbilder zur Galerie Anzeige Probefahrt vereinbaren Jetzt aktuelle SKODA-Modelle testen Skoda-Neuheiten bis 2021 Zur Galerie Das Facelift liegt im normalen Modellzyklus und schickt den Superb der dritten Generation mit der Markteinführung Anfang 2019 in die zweite Lebenshälfte. Gerüchten zufolge soll der Superb nach dem Facelift das erste serienmäßige Skoda-Modell mit Hybridantrieb werden. Der Antrieb basiert auf dem des Passat GTE . Ein 154 PS starker 1,4-Liter-Turbovierzylinder arbeitet mit einem Elektromotor zusammen. Rein elektrisch kommt er 50 Kilometer weit. Die Systemleistung von 215 PS wird über ein Sechsgang-Automatikgetriebe übertragen. So bestückt, soll das Mittelklassefahrzeug nach dem EU-Zyklus nur zwei Liter verbrauchen.

Autoren: , Elias Holdenried

Der Skoda Superb ist zwar erst seit zwei Jahren auf dem Markt, am Facelift wird aber bereits gearbeitet. Die etwas geschwungenere Front nimmt Anleihen bei der Studie Vision C , der große Kühlergrill zeugt vom gewachsenen Selbstvertrauen der Tschechen. Dazu kommen eine stärker konturierte Motorhaube, veränderte Stoßfänger und markantere, dreieckige Scheinwerfer . Neben den Modifikationen an der Außenhaut bekommt der Superb neue Ausstattungslinien, die sich vor allem im Cockpit bemerkbar machen. Vorgestellt wird der überarbeitete Superb 2018. Wahrscheinlich wird dann der Einstiegspreis bei der Limousine um knapp 1000 Euro auf 26.000 Euro steigen, der Superb Combi dürfte dann ab 27.000 Euro zu haben sein.