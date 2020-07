D

Mobile E-Auto-Ladegeräte Juice Booster 2 (bis 22 KW) Preis*: 999 Euro NRGkick 32 A Light (bis 22 KW) Preis: 950,90 Euro NRGkick 16 A Light (bis 11 KW) Preis: 925,90 Euro *Preise: Stand 20.04.2020 *Preise: Stand 20.04.2020

as Elektro-SUV Audi Q4 e-tron kommt künftig auch als schicker Sportback mit coupéhaft abfallender Dachlinie. Die passende Studie hat Audi jetzt vorgestellt.Schon auf den ersten Blick fällt auf: Die Zeiten, in denen Audi optisch bloß nicht anecken wollte, sind vorbei. Der Q4 Sportback polarisiert (zumindest ein wenig), will nicht jedem und allen gefallen. Für die Kompaktklasse mit ihrem sonst so stillen Auftritt ist er ziemlich laut gestaltet.Wer gerade über "kompakt" gestolpert ist: Ja, mit 4,60 Metern Außenlänge sortiert sich der Q4 am oberen Ende der Kompaktklasse ein, auch wenn sein Auftritt mindestens nach Mittelklasse schreit. Bis auf wenige Millimeter (minus ein Zentimeter Länge, plus ein Zentimeter Höhe) unterscheidet sich der Sportback nicht vom Q4 e-tron, bietet aber weniger Kofferraum. Dank der kleinen Elektromotoren an den Achsen und der flach im Wagenboden verbauten Akkus () soll trotzdem ausreichend Platz für Passagiere und Gepäck übrig bleiben.