Lange Lieferzeiten sind schon das ganze Jahr ein großes Problem der Automobilindustrie. Aber es trifft nicht alle Baureihen! Beim Neuwagen-Vergleichsportal Carwow gibt es im Rahmen der aktuellen August-Aktion satte Extra-Rabatte auf Autos, die garantiert noch 2022 geliefert werden.

Beim Ford Kuga stehen zweifellos Platz und Praktikabilität im Vordergrund. Doch auch der Komfort spielt eine wichtige Rolle – nicht nur in der vorderen Sitzreihe. Serienmäßig kann die Rücksitzbank um bis zu 14 Zentimeter verschoben werden. Beinfreiheit ist also garantiert. Das Basismodell kommt bereits mit Sitzheizung (vorne) und dem Keyless-go-System. Der 120 PS starke Einstiegs-Benziner mit manuellem Sechsgang-Getriebe startet bei 31.150 Euro.

In den höheren Ausstattungslinien gibt es den Kuga auch als Plug-in-Hybrid. Das Topmodell "Vignale" als PHEV leistet 165 kW (225 PS) und hat einen Grundpreis von 50.050 Euro. Bei Carwow lassen sich aktuell bis zu 14.096 Euro sparen!



Beim günstigsten Neuwagen Deutschland gibt es in der Basisausstattung aber auch wirklich nur die Basis. Das bedeutet: 67 PS, 95 Nm maximales Drehmoment, 158 km/h Höchstgeschwindigkeit und wenig Schnickschnack im Innenraum. Bei Carwow gibt es auf den Sandero bis zu 291 Euro Rabatt.

2021 fuhr der VW T-Roc knapp auf den zweiten Platz der Modelle mit den meisten Neuzulassungen in Deutschland (1897 mehr Neuzulassungen als der VW Tiguan auf Platz drei). Der Trend Richtung Kompakt-SUV scheint sich also zu halten.

Das SUV kommt in fünf verschiedenen Ausstattungsvarianten. In der Basis kostet der T-Roc mindestens 24.345 Euro (ist also gut 6000 Euro günstiger als sein größerer Bruder VW Tiguan ), das Topmodell ist auch hier die Variante mit dem R. Wer den T-Roc R haben möchte, zahlt 49.445 Euro. Dafür gibt's dann ein kompaktes SUV mit satten 300 PS. Carwow bietet den T-Roc mit bis zu 5899 Euro Preisnachlass an.