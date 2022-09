Wenn es nach BMW Motorrad geht, heißt die Roller-Zukunft BMW CE 04 . Der Name steht für den neuen, bis zu 42 PS starken, elektrischen Großroller der Bayern mit einer maximalen Reichweite von 130 Kilometern (WMTC-Norm). Kostenpunkt: ab 11.990 Euro. Der Nachfolger des C Evolution ist für den urbanen Bereich ausgelegt und soll der perfekte Begleiter für Pendler sein.

Grund genug für AUTO BILD, dem einzigartigen Gerät in einem vierwöchigen Alltagstest auf den Zahn zu fühlen: Wie kommt der BMW CE 04 mit den täglichen Anforderungen von vier verschiedenen Fahrern klar? Wo liegen die Stärken, wo die Schwächen? Was fällt den beteiligten Testern positiv auf? Was gefällt ihnen nicht?

Das Fahrerprofil von Tester Florian Kieling

Shadow. Tester Nummer zwei heißt Florian Kieling. Er wohnt in Hamburg -Bergedorf und fährt 22 Kilometer weit ins Büro. Geht es zum Sport, werden aus dem Akku mindestens sieben Kilometer Reichweite rausgesaugt. In seiner Freizeit cruist Kieling am liebsten mit seiner Honda

Zoom Der BMW CE 04 passt super in die Stadt. Man kann sparsam fahren und dabei trotzdem viel Spaß haben.





Das gefällt mir am BMW CE 04

Ich finde, dass sich der BMW CE 04 hervorragend für die täglichen Fahrten im Stadtbereich eignet. Mit dem Fahrmodus Eco kommt man schön weit. 120 Kilometer Reichweite sind drin. Und man muss beim sparsamen Fahren keine echten Abstriche machen, was die Spritzigkeit angeht.

Herrlich, wie leicht und präzise sich der Elektro -BMW in die Kurven legt. Ich spitze zu, wenn ich sage, dass man nur an die nächste Schräglage denken muss und der CE 04 schon drin ist, klar. Aber mir gefällt das Bild, um die intuitive Leichtigkeit beim Fahren zu unterstreichen.

Die Rekuperation des Elektroantriebs passt in den Alltag



An die Rekuperation des E-Antriebs muss man sich gewöhnen. Sie lässt sich aber gut ins alltägliche Fahren integrieren. Wer mit ein bisschen Feingefühl unterwegs ist, muss irgendwann beim Heranfahren an die Ampel nicht mehr bremsen und vergrößert anstelle dessen die Reichweite.

Zoom Das Display ist ein Punkt, an dem der CE 04 glänzt. Man kann es in jeder Lebenslage problemlos ablesen.





Das Display würde ich als großes Highlight am BMW CE 04 bezeichnen. Man kann es unabhängig vom Lichteinfall und auch mit Sonnenbrille gut ablesen. Die Menüführung erscheint mir logisch und sehr gut durchdacht. Auch als Nicht-BMW-Kenner findet man sich schnell zurecht.

Gepäckbrücken und Topcases gibt es im Zubehör. Und das Surren des Elektromotors geht einem unerwartet schnell ins Ohr.

Zoom Für Menschen mit kurzen Beinen kann die serienmäßige Höhe der Sitzbank eine kleine Herausforderung sein.







Das gefällt mir am BMW CE 04 nicht

Meine Beine sind nicht so lang. Deshalb empfinde ich die Sitzbank des CE 04 als etwas zu hoch. An der Ampel beide Füße komplett auf den Boden zu stellen, ist für mich eine Herausforderung. Zudem könnte die Bank für meinen Geschmack etwas weicher gepolstert sein.

Im Fach mit dem Ladeanschluss unterhalb vom Lenker fehlt Beleuchtung. Dadurch kann das Einstecken des Ladekabels bei Dunkelheit zur Fummelei werden. Noch ein Fach, noch ein Fragezeichen: In das Helmfach unter dem Sitz passt entweder ein Helm oder das Ladekabel. Für beides ist zu wenig Platz. Schade! Denn ein Helmschloss außerhalb des Fachs gibt es nicht.

Zoom Mit etwas mehr Reichweite wäre der BMW nicht nur stadt- sondern ganz entspannt ausflugstauglich.





Etwas mehr Reichweite würde den BMW von anderen Rollern abheben