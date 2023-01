Die Fahrzeugheizung zieht also Strom aus dem Akku: 1,5-2 Kilowatt pro Stunde, je nach Fahrzeugtyp. Damit nicht genug, verbraucht auch die Fahrzeugelektronik mit Lade- und Batteriemanagement etc. permanent Strom, ca. 0,5 kWh. Die Front- und Heckscheibenheizung verbraucht sogar etwa 0,8 kWh! Sind all diese Verbraucher aktiviert, kann ein 20-kWh-Akku ohne Wärmepumpe bereits nach einigen Stunden leer sein. Daher sollten Elektroautofahrer im Winter grundsätzlich sparsam mit zusätzlichen Verbrauchern wie Heckscheibenheizung, Musikanlage oder Gebläse sein.