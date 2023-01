Das coole Trike Harley-Davidson Freewheeler bekommt für das neue Jahr einen komplett in Schwarz gehaltenen Look. Schwarz beschichtete Teile ersetzen rundum die, die bisher in Silber ausgeführt oder verchromt waren. Neue 18-Zoll- Räder am Heck sollen den Auftritt der Maschine nachträglich schärfen und als Hommage an die in den USA verbreiteten Hot Rods dienen.