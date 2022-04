In der Komödie "Zwei außer Rand und Band" von 1977 spielen Bud Spencer und Terrence Hill zwei Ganoven, die durch Zufall im Streifendienst der Polizei von Miami landen. Besonders cool am Film: die Motorräder von Harley-Davidson . Die waren damals sogar auf dem Plakat zu sehen.

Klar, das ist eine Menge. Aber erst im März 2022 sei ein Service in einer Fachwerkstatt durchgeführt worden. Der 68 PS starke Zweizylinder klappert den Angaben zufolge nicht. Er ist dicht und verbraucht kein Öl

Abgesehen von minimalem Flugrost soll die Harley in einem superschönen Zustand sein.

Neulingen im Harley-Kosmos sei ein Experte ans Herz gelegt, der zum Besichtigungstermin mitfährt. In Milwaukee wird anders verarbeitet als in Japan. Und bei der Vielzahl an Herstellern, die für Harleys Zubehör anbieten, kann man nur schwer den Überblick behalten. Allzu schmächtig sollte der neue Besitzer der Road King zudem nicht sein. Das US-Eisen bringt deutlich mehr als 300 Kilo auf die Waage.