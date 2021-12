"ehrlichen" Auto spricht man, wenn Kratzer, Dellen und andere Mängel nicht kaschiert werden. Und dieser Schwachpunkte. Viele scheinen es nicht zu sein. Von einemAuto spricht man, wenn Kratzer, Dellen und andere Mängelwerden. Und dieser 190er des Baujahrs 1990 sieht echt ehrlich aus: Sein Zustand stimmt weitgehend mit der Laufleistung überein, die Gebrauchsspuren sind sichtbar, der Anbieter spricht offen über. Viele scheinen es nicht zu sein.

Zoom Der Benz in Almandin-Metallic hat einige Gebrauchsspuren.



Der Motor ist nicht mehr ganz neu



1990, der in der Nähe von Fulda steht, sieht für sein Alter sogar ziemlich gut aus. Die 274.000 Kilometer hat er auf der Uhr. Damit ist die Maschine zwar alles andere als "gerade Öldruckanzeige bei unter zwei Bar, ist vom Kauf eher abzuraten. Der Baby-Benz von, der in der Nähe von Fulda steht, sieht für sein Alter sogaraus. Die Karosse ist an einigen Stellen nachlackiert. Zwar sind die Stoßfänger schäbig, auch an der Innenverkleidung gibt es ein paar Risse.hat er auf der Uhr. Damit ist die Maschine zwar alles andere als "gerade eingefahren ", wie der Verkäufer behauptet, aber sicher nicht verbraucht. Ein Blick auf diebei warmem Motor bringt hier Aufschluss: Fällt der Druck im Leerlauf, ist vom Kauf eher abzuraten.

Hinweis Mercedes 190 mit H-Kennzeichen zum günstigen Preis bei eBay Zum Angebot Pfeil

Mercedes in die sehr erfolgreich: Nach knapp elf Jahren waren mehr als 1,8 Millionen Limousinen – es gibt nur die Bauform – verkauft. Und heute fahren noch viele davon herum, denn 109 PS und gilt als sparsam, um die acht Liter auf 100 km sollten drin sein. Die Maschine darf billigste 190er. Der 190er war der erste Vorstoß vonin die Kompaktklasse , und er war: Nach knapp elf Jahren waren mehr als 1,8 Millionen Limousinen – es gibt nur die Bauform – verkauft. Und heute fahren noch viele davon herum, denn der 190er hält ewig . Der Typ 1.8 kam 1990 als einer der letzten Motoren auf den Markt kam. Er hatund gilt als, um die acht Liter auf 100 km sollten drin sein. Die Maschine darf sogar E10 tanken . Auch der Neupreis war relativ günstig, mit 33.117 Mark war er 1990 der mit Abstand

Zoom Die Innenausstattung ist schwarz – Babyschale nicht inklusive!



Hier hat ein Sparfuchs zugegriffen



Spar-Auto: Er hat ein Stahlschiebedach, das ersetzt die fehlende keine Extras! Zur Serienausstattung gehören Viergang-Handschaltung, damit schafft der dem relativ hohen Tachostand nicht mehr zumuten.

Da griffen viele Sparfüchse zu, die mit der Ausstattung geizten. Der 190er in Almadinrot-Metallic ist so ein: Er hat ein, das ersetzt die fehlende Klimaanlage . Doch ansonsten gibt's! Zur Serienausstattung gehören Servolenkung und Zentralverriegelung, aber weder ABS noch Airbag . Es gibt eine, damit schafft der 190er mit Mühe Tempo 200. Aber das sollte man ihm beinicht mehr zumuten.

Zoom An der Fahrertür hat die Verkleidung bereits erste Risse.



Flickstelle an der Fahrersitzwange (Riss der Innenverkleidung der Fahrertür auch ein paar Stellen, die Fassung der Radioantenne und der Ansatz der Saccobretter an den Türen – hier scheuert Kunststoff auf Stahlblech. Der Unterboden soll dagegen sauber sein. Allerdings fehlen Fotos, hier sollte penibel geprüft werden! Achten sollten Kaufinteressenten auch auf Es gibt neben einer typische Verschleiß-Stelle ) und einemder Fahrertür auch ein paar Stellen, die repariert werden sollten: An mehreren Stellen beginnt oberflächlich Rost zu blühen. Das sind neuralgische Punkte, z.B. dieund deran den Türen – hier scheuert Kunststoff auf Stahlblech. Dersoll dagegen sauber sein. Allerdings, hier sollte penibel geprüft werden! Achten sollten Kaufinteressenten auch auf austretendes Öl an Motor und Getriebe und einen dichten Auspuff

Zoom Außer einem Schiebedach gibt es keine Extras im 190er.



H-Kennzeichen braucht der 1.8 nicht



ermäßigten Steuersatz und darf in alle zugelassen ist, steht einer Stil des Erstbesitzers! Der kompakte Mercedes hat H-Kennzeichen , fährt also zumund darf in alle Umweltzonen . Eigentlich nicht notwendig, denn mit Euro 4 liegt der 190 1.8 steuerlich sogar noch ein paar Euro drunter. Da der Baby-Benz aktuellist, steht einer Probefahrt nichts im Wege. Als Zubehör gibt es Winterräder und die Original-Rücklichter zum Rück-Rüsten. Außerdem an Bord: Wackeldackel und Klorollen-Häkelmütze – für zünftige Fortbewegung im

