S olidität, Zuverlässigkeit und ein hohes Maß an Sicherheit zeichnen die Mercedes C-Klasse aus. Wenn auch nicht immer problemfrei – manches Modell neigte zum 10,5 Millionen Fahrzeuge wurden seit 1982 gebaut. Die wichtigsten Fakten zur Evolution der C-Klasse. olidität, Zuverlässigkeit und ein hohes Maß an Sicherheit zeichnen dieaus. Wenn auch nicht immer problemfrei – manches Modell neigte zum Rosten –, kann die C-Klasse auf eine lange Erfolgsgeschichte zurückblicken. Mehr als. Die C-Klasse hat sich zu einem der volumenstärksten Modelle mit Stern entwickelt. In Bremen, Südafrika und China wird für Kunden weltweit produziert. Hier sind die

Mercedes 190 (W 201): C-Klasse-Story startet mit dem Baby-Benz

Für Mercedes beginnt die Geschichte der C-Klasse mit dem Baby-Benz 190 W 201. Eine Legende auf Rädern! ©Ronald Sassen / AUTO BILD kleiner Daimler zu Zeiten des 190 (W 201). Als der von potenziellen US-Kunden "Baby-Benz" getaufte, intern als kompakt bezeichnete Mercedes 1982 auf den Markt kam, läutete er eine neue Zeitrechnung in Stuttgart-Untertürkheim ein. Er war weniger Barock als seine bis dato gebauten leichter, verbrauchsgünstiger und überzeugte die Tester mit seinem Fahrwerk mit Raumlenker-Hinterachse. Die ersten Anfänge von kompakten Fahrzeugen datieren die Stuttgarter auf die Gründungszeit der Marke. Dazu ist bekannt, dass es ein ersterzu Zeiten des Ponton-Benz nur in den Prototypstatus schaffte. Die Geschichte der C-Klasse beginnt so richtig mit dem. Als der von potenziellen US-Kunden "" getaufte, intern als kompakt bezeichnete Mercedes 1982 auf den Markt kam, läutete er eine neue Zeitrechnung in Stuttgart-Untertürkheim ein. Er warals seine bis dato gebauten Markengeschwister und überzeugte die Tester mit seinem Fahrwerk mit

Status einer Legende. Doch wo Licht ist, da ist auch Schatten. Denn die Platzverhältnisse im kleinen Mercedes sind weder was für besonders große noch für kräftig gebaute Menschen. Der Ruf der Unzerstörbarkeit, heiße Sportgeräte wie der 190 E 2.3-16 , die EVO-Ausbaustufen und nicht zuletzt Motorsporterfolge verliehen dem 190er den. Doch wo Licht ist, da ist auch Schatten. Denn die Platzverhältnisse im kleinen Mercedes sind weder was für besonders große noch für kräftig gebaute Menschen.

Mercedes C-Klasse (W 202): die erste C-Klasse, die auch so hieß

Mit der Baureihe W 202 kam der Name C-Klasse. Als AMG hatte dieses C bis zu 347 PS unter der Haube. ©Sandra Beckefeldt / AUTO BILD Baureihe W 202 und damit auch offiziell der Name Mercedes C-Klasse. Die neue Nomenklatur leitete sich von der S-Klasse ab, die bereits seit 1972 so hieß. Der W 202 bot mehr Platz und war zudem komfortabler als der Vorgänger. Die drei Ziffern hinter dem C gaben den Hubraum des jeweiligen Modells an. Die Ausstattungslinien hießen Classic, Esprit, Elegance und Sport. Dazu kam ein AMG-Stylingpaket. 1995 sorgte der 193 PS starke C 230 Kompressor für Aufsehen, denn zum ersten Mal nach 50 Jahren stattete Mercedes wieder einen Serien-Pkw mit Roots-Gebläse aus. 1996 legte Mercedes mit dem T-Modell einen Kombi nach. 1997 kam mit dem C 220 CDI der erste Mercedes-Pkw mit Commonrail-Direkteinspritzer auf den Markt. Die Topmodelle der Baureihe waren der C 36 AMG (280 PS), C 43 AMG (306 PS) und der C 55 AMG (367 PS). Als großer Feind des W 202 entpuppte sich der Rost. 1993 kam dieund damit auch offiziell der Name Mercedes C-Klasse., die bereits seit 1972 so hieß. Der W 202 bot mehr Platz und war zudem komfortabler als der Vorgänger. Die drei Ziffern hinter dem C gaben den Hubraum des jeweiligen Modells an. Die Ausstattungslinien hießen Classic, Esprit, Elegance und Sport. Dazu kam ein AMG-Stylingpaket. 1995 sorgte der 193 PS starkefür Aufsehen, denn zum ersten Mal nach 50 Jahren stattete Mercedes wieder einen Serien-Pkw mit Roots-Gebläse aus. 1996 legte Mercedes mit dem T-Modell einennach. 1997 kam mit demder erste Mercedes-Pkw mitauf den Markt. Die Topmodelle der Baureihe waren der(280 PS), C 43 AMG (306 PS) und der C 55 AMG (367 PS). Als großer Feind des W 202 entpuppte sich der Rost.

Mercedes C-Klasse (W 203): vier Augen für die C-Klasse

Das Sportcoupé der C-Klasse-Generation W 203 war so beliebt, das es als CLC-Klasse (Bild) bis 2010 lief. ©Thomas Ruddies C-Klasse-Baureihe W 203 an den Start. Auffälligstes optisches Merkmal dieser Generation war ihr markantes Gesicht mit den vier Scheinwerfer-Augen. Erstmals gab es die C-Klasse jetzt in drei Karosserieversionen: Limousine, Kombi und Coupé. Das kompakte Mercedes-Coupé war so beliebt, dass es nach einer umfassenden Überarbeitung als Windowbags, ein Multifunktionslenkrad und ein Zentraldisplay in ihr Marktsegment ein. Neu waren zudem die Dreilenker-Vorderachse und ein leicht wechselbares Frontmodul mit Crashboxen aus hochfestem Stahl. Im Jahr 2000 ging diean den Start. Auffälligstes optisches Merkmal dieser Generation war ihrmit den vier Scheinwerfer-Augen. Erstmals gab es die C-Klasse jetzt in: Limousine, Kombi und Coupé. Das kompaktewar so beliebt, dass es nach einer umfassenden Überarbeitung als CLC-Klasse bis 2010 gebaut wurde, obwohl 2007 der Generationswechsel zur C-Klasse W 204 erfolgt war. Die C-Klasse W 203 zeigte sich als typischer Mercedes und füllte die Rolle des Technologieträgers in dieser Fahrzeugklasse mit Leben. Sie führte unter anderem, einund einin ihr Marktsegment ein. Neu waren zudem dieund ein leicht wechselbares Frontmodul mit Crashboxen aus hochfestem Stahl.