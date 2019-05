Skoda Superb Facelift (2019): Teaser, Vorstellung, Hybrid

M

it Hochdruck arbeitetamJetzt haben die Tschechen ein erstes Teaserbild zu ihrem Topmodell veröffentlicht, das noch 2019 auf den Markt kommen soll. Die Skizze zeigt, dass dieihre Signatur beibehalten, nun allerdings mitausgerüstet sind und direkt an den Kühlergrill anschließen. Dessen Umrandung fällt beim Facelift etwas breiter aus als beim Vorgänger. Skoda hat außerdem dieleicht verändert: Der Lufteinlass wirkt schmaler und die eingelassenen Nebelscheinwerfer sind zu schmalen Schlitzen verengt. Eine keilförmige Sicke verläuft von den Radhäusern über die Vorder- bis zur Hintertür und unterstreicht so optisch die leicht vorstehenden Radhäuser. Außerdem hat Skoda verraten, wo diestattfindet: Während der Eishockey-WM in Bratislava (10. bis 26. Mai 2019) wird das Tuch vom frischen Superb gezogen.