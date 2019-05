Vorstellung: Erstmals mit Matrix-LED und als Plug-in-Hybrid

Facelift für den Skoda Superb: Nach vier Jahren Bauzeit präsentiert Skoda jetzt die überarbeitete Variante seines Flaggschiffs. Die größte Neuerung befindet sich unter der Haube – erstmals gibt es den Superb als Plug-in-Hybrid! Los geht's mit der Optik: Die Front prägt ein größerer Kühlergrill mit Doppelrippen, die Scheinwerfer sind flacher gezeichnet – sie ragen nun bis in den Grill und sind bereits in der Basis mit LED-Technik ausgestattet. Optional gibt es erstmals auch Matrix-LED-Scheinwerfer. Mit ihrer neuen Frontschürze wächst die Limousine in der Länge um acht auf 4862 Millimeter, der Kombi um sechs auf 4862 Millimeter. Die anderen Abmessungen, also Radstand (2841 Millimeter), Breite (1864 Millimeter) und Höhe (Limousine 1469 Millimeter, Kombi 1477 Millimeter), bleiben unverändert.

Neu beim Superb-Facelift: der mittlerweile typische "Skoda"-Schriftzug auf der Heckklappe. Das Heck des Superb Facelift prägen neue Chromelemente – darunter eine Leiste, die die Voll-LED-Leuchten optisch verbindet und der Skoda-Schriftzug, der statt des bisherigen Marken-Emblems in Einzelbuchstaben angebracht ist. Im Innenraum gibt es mit Chrom-Details, neuen Sitzbezügen und farbigen Kontrastnähten frische Akzente. Außerdem bietet Skoda neue Assistenzsysteme an, zum Beispiel den vorausschauenden Abstandsassistenten und den Seitenassistenten, der bis auf eine Entfernung von 70 Metern Fahrzeuge und Personen im Toten Winkel erkennt. Zurück zum neuen Plug-in-Modell: Das trägt den Namen Superb iV und hat dank 1,4-Liter-Benziner und Elektromotor eine Systemleistung von 218 PS. Rein elektrisch schafft das Auto 55 Kilometer Reichweite, in Kombination mit dem Benzinmotor sind es 850 Kilometer (mehr dazu im Motoren-Kapitel). Neben dem neuen Antrieb stehen noch drei Benziner und drei Diesel mit einem Leistungsspektrum zwischen 120 und 272 PS zur Wahl. Marktstart für das Superb Facelift ist im Herbst 2019. Die Preise dürften bei gut 28.000 Euro starten. Neue Skoda (2019, 2020 und 2021) zur Galerie

Innenraum: Trotz Facelift wenig Neues (Update!)

Ein Erfolgsmodell erkennt man daran, dass sich beim Facelift nicht viel ändert. Der Superb verkauft sich immer noch blendend – deshalb muss Skoda gar nicht so viel tun, um den Superb auf den Stand der Zeit zu bringen. Wer sich reinsetzt, spürt genau das – alles ist vertraut und doch irgendwie neu. Skoda hat an kleinen, aber feinen Stellschrauben gedreht: bessere Materialien, schönere Stoffe und kleine Chromspangen werten den Superb auf. Apple-User werden sich freuen, denn das Carplay-System kommt künftig ohne Kabel aus, und größere Smartphones finden jetzt auch in der neuen Ladeschale Platz. Das Sportline-Paket bringt viel Schwarz in den Innenraum, während das "Laurin&Klement"-Paket üppig glänzt. Es sind viele kleine Beispiele, Extras und Ausstattungen, die den Superb zum Facelift noch besser machen. Dank der nahezu unveränderten Abmessungen bleibt der Kofferraum mit 625 Litern in der Limousine und 660 Litern beim Kombi auf dem Niveau des Vorgängers. Mit einer Ausnahme: Beim Hybrid Superb iV ist die Batterie vor der Hinterachse im Fahrzeugboden platziert – deshalb schrumpft sein Gepäckabteil leicht auf 485 Liter (Limousine) bzw. auf 510 Liter (Kombi).

Ausstattung: Zwei neue Assistenten

Mit dem Facelift gibt es zwei neue Assistenzsysteme für den Skoda Superb. Der vorausschauende Abstandsassistent nutzt in seiner neuesten Variante die Aufnahmen der Kamera an der Frontscheibe sowie die Daten des Navis. So erkennt das System Geschwindigkeitsbegrenzungen und Kurven und passt daraufhin das Tempo entsprechend an. Ebenfalls neu ist der Emergency Assist für mehrspurige Straßen. Er steuert den Superb bei einem Notfall automatisch an den Fahrbahnrand und nimmt dabei Rücksicht auf die Fahrzeuge auf den anderen Fahrspuren. Der weiterentwickelte Seitenassistent erkennt nun Fahrzeuge im toten Winkel bis zu einer Entfernung von 70 Metern. Exklusiv für den Superb bietet Skoda einen Anhängerassistenten an, bei dem der Fahrer nur Gas geben, Bremsen und den Verkehr beobachten muss. Außerdem steht das Area-View-System (360-Grad-Rundumsicht über vier Kameras) zur Verfügung. Für mehr Fahrstabilität sind ein neuer elektromechanischer Bremskraftverstärker sowie aerodynamische Verkleidungen an der Hinterachsaufhängung serienmäßig an Bord. Den Superb Facelift gibt es auch als Sportline-Modell mit schwarzen Akzenten, als robustere Scout-Variante sowie in der Edel-Version L&K und als Hybrid Superb iV mit speziellen Features.

Der neu gestaltete Stoßfänger mit Wabenstruktur kennzeichnet das Plug-in-Modell Superb iV. Das Plug-in-Modell Superb iV wird äußerlich mit einer iV-Plakette am Heck und mit einem neu gestalteten Stoßfänger mit Wabenstruktur und "Air Curtains" gekennzeichnet. Auch im Innenraum gibt es besondere Details: Immer an Bord ist eine farbige Multifunktionsanzeige zwischen den Rundinstrumenten (das virtuelle Cockpit ist auch hier optional). Das Infotainmentsystem bietet spezielle Unterpunkte für den Hybriden, etwa der Ladestand der Batterie oder die elektrische Reichweite. Über die Skoda-Connect-App kann beim Superb iV außerdem während des Ladevorgangs die Klimaanlage eingeschaltet werden, um das Auto bereits vor der Fahrt angenehm zu temperieren. Neue Ober- und Luxusklasse-Modelle (2019 bis 2024) zur Galerie

Connectivity: Eigener Appstore von Skoda

Wie bislang gibt es für den Superb das optionale digitale Cockpit und drei verschiedene Infotainmentsysteme. Die beiden höheren Varianten "Amundsen" und "Columbus" bieten auch Navifunktionen. Die Basissysteme "Bolero" und "Amundsen" kommen mit Achtzoll-Touchscreen, das Topsystem Columbus bietet einen 9,2-Zoll-Touchscreen, beherrscht Gesten- und Sprachsteuerung, kommt mit DVD-Player und integrierter Festplatte für Musik und Videos. Columbus und Amundsen haben eine eigene SIM-Karten inklusive Datenvolumen und sind darum immer online, um beispielsweise Echtzeit-Verkehrsinformationen bereitzustellen. Neu ist auch ein Online-Shop mit speziellen Apps für Wetter oder News, die sich direkt über das Infotainment buchen lassen. Dort können Superb-Fahrer auch das Datenvolumen aufstocken, um das Auto zu einem WLAN-Hotspot für die Passagiere zu machen oder Streaming-Dienste zu nutzen. Die automatischen Updates für die Systemsoftware und die Navigationskarten sowie der Zugriff auf die Mobilen Dienste von Skoda Connect (etwa der Fernzugriff) sind ein Jahr kostenlos. Android Auto, Mirrorlink und Apple Carplay sind ebenso an Bord wie drei USB-C- und ein USB-A-Anschluss.

Motoren: Plug-in-Hybrid, Diesel und Benziner

Das Facelift des Superb ist das erste Serienmodell von Skoda, das es auch als Plug-in-Hybrid gibt. Der Superb iV wird von einer Kombination aus dem 1,4-Liter-TSI mit 115 PS und einem Elektromotor angetrieben. Zusammen entwickeln beide Motoren eine Systemleistung von 218 PS und ein Drehmoment von 400 Nm. Ein Sechsgang-DSG bringt die Kraft auf die Straße. Als Stromspeicher dient eine 13-kWh-Batterie im Fahzeugboden. Rein elektrisch fährt der Superb iV 55 Kilometer weit, im Zusammenspiel mit dem Benziner reicht eine Tankfüllung für 850 Kilometer. Dabei soll der CO2-Ausstoß unter 40 Gramm pro Kilometer liegen. Die Batterie lässt sich an einer Haushaltssteckdose oder einer Wallbox aufladen, an der Wallbox dauert der Vorgang dreieinhalb Stunden.