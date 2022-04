Wie viel verdient man bei emobia? Pfeil

Flex-Tarif ist an die schwankende Treibhausgasminderungsquote angepasst, aktuell liegt er bei 355 Euro. Er kann aber auch nur 150 oder bis zu 580 Euro betragen. Der Fix-Tarif ist zwar niedriger, bleibt aber stabil: Damit werden dem Eigentümer jährlich 268 Euro ausgezahlt. In Wahrheit sind die Erlöse jeweils höher, aber emobia kassiert 20 Prozent als Provision (ähnlich ist die Praxis bei den Mitbewerbern). Es spielt keine Rolle, wie hoch die jährliche Laufleistung ist. Man scannt den Fahrzeugschein, lädt ihn hoch und gibt die Bankverbindung an. Nach spätestens zwei Wochen ist die Prüfung abgeschlossen.

Die Plattform emobia richtet sich ausdrücklich an private Elektroauto -Besitzer. Es gibt zwei Tarifmodelle: Derist an die schwankende Treibhausgasminderungsquote angepasst, aktuell liegt er bei 355 Euro. Er kann aber auch nur 150 oder bis zu 580 Euro betragen. Derist zwar niedriger, bleibt aber stabil: Damit werden dem Eigentümer jährlich 268 Euro ausgezahlt. In Wahrheit sind die Erlöse jeweils höher, aber emobia kassiert 20 Prozent als Provision (ähnlich ist die Praxis bei den Mitbewerbern). Es spielt keine Rolle, wie hoch die jährliche Laufleistung ist. Man scannt den Fahrzeugschein, lädt ihn hoch und gibt die Bankverbindung an. Nach spätestens zwei Wochen ist die Prüfung abgeschlossen.