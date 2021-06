VW gibt Vollgas. Beim Strom. Der vomnachhaltig erschütterte Großkonzern versucht gerade, sich neu zu erfinden – und setzt dabei auf E-Mobilität. Konsequenter, so scheint es, als andere. Derstartete schon als eine Art E-Golf, jetzt kommt mit demsozusagen der E-Tiguan. In einerund mitund Reichweite, verspricht VW.

Der 4,58 Meter langewirkt mit seinem glattflächigen Design auf der Straße bulliger als vielleicht auf den Fotos. Eine mächtige Erscheinung. Im Vergleich bietet er deutlich das, vorn und vor allem hinten. Auch derschluckt mitam meisten. Die Sportsitze mit integrierten Kopfstützen vorn gehören zur getesteten, bieten strammen Seitenhalt. Im Fond sitzt man im Vergleich klar am besten, es gibtfür lange Beine. Größere Leute müssen jedoch den Kopf einziehen – der Test-VW hatte nämlich das große Panorama-Glasdach. Das kleinevor dem Fahrer mit dem seitlichen Drehschalter für die Gangwahl haben wir schon mal gesehen. Das war 2013 und im. Dermitund verschachtelten Menüs, die unsensiblen Schieberegler für Lautstärke und Temperatur sowie dieohne ordentlichen Druckpunkt am Lenkrad sind dagegen. Wie auch die

Die muss man mit "Hallo Eidie" anreden, besonders gesprächig oder hilfreich ist sie nicht. Machen wir es kurz: Das Bedienkonzept sollte VW noch mal überdenken. Es nervt! Und weil wir gerade dabei sind: Auch Materialauswahl – mit viel Hartplastik – und Verarbeitungsqualität des ID.4 passen nicht zum hohen Anspruch. Und schon gar nicht zum Preis.

Wie es geht, zeigt hier der. Der ist, mit geradezu, und. Die Displays bieten jede Menge Infos in brillanter Optik, die Menüs sind logisch strukturiert, die Sprachbedienung reagiert schnell und schlau. Vorn gibt es ordentlich Platz und sehr bequeme Sitze. Und im Fond ... nun, dort zeigen sich die Nachteile des Mercedes-Konzepts. Anders als der VW steht dereben nicht auf einer reinen Elektro-Plattform, sondern ist schlichtweg ein. Dervorn und die Batterien wurden in die von den Verbrennern bekannte Struktur eingebaut. Die (doppelstöckigen)sitzen auch hier unter dem Boden, der deshalb ziemlich hoch baut. Mit entsprechenden Folgen: Die Passagiere hocken hinten mitin Bodennähe, sehr unbequem. Auch derist mitmerklich kleiner als etwa im GLA mit 425 bis 1420 Litern.

Beimpassenin das Gepäckabteil. Wir erwähnten es, derist eine halbe Nummer kleiner als Benz (4,46 Meter) und VW. Doch das ist eine sympathische Größe, vorn finden wir das Platzangebot völlig in Ordnung, ebenso wie die etwas zierlichen Sitze., die Bank ist relativ klein.Dafür ist der Hyundai charmant eingerichtet, das hat alles Stil und ist durchdacht gebaut. Die Instrumente funkeln fröhlich, die Bedienung gelingt mühelos und erweist sich als selbsterklärend – wie etwa beim separaten Bedienfeld für die Klimaanlage oder bei den. Okay, das Navi ist nicht mehr ganz aktuell, aber selbst von der auch nicht überragenden Sprachbedienung könnte VW noch lernen.

Der. Er tritt lebhaft an, vermittelt als einziger hier diesenund stürmt in. Klar, mit 1,7 Tonnen wiegt der Hyundai eine halbe Tonne weniger als etwa der VW, fährt sich im Wortsinn. Die Lenkung arbeitet künstlich, ist etwas stoßempfindlich. Imleistet der E-Motor an der Vorderachse, das Drehmoment liegt bei. Den Sprint von null auf hundert schafft derin. Durchaus zügig also, aber ohne übertriebene Hast. Nein, imgeht es gediegen zu. Er fährt mit seinerbedächtig, unaufgeregt. Und federt viel sanfter als der steifer liegende Kona.