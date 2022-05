Was tun, wenn man die rund 40.000 Euro für ein neues Einsteiger- Wohnmobil nicht hat? Sich auf das Abenteuer T3 einlassen? Das ist was für Schrauber und Geduldige. Falls nur rund 10.000 Euro an Budget vorhanden sind, wird die Auswahl an Reisemobilen einigermaßen klein.