Audi RS 3 Sportback Facelift (2017): Vorstellung — 10.02.2017 RS 3 stärker als A 45 Nach der Limousine präsentiert Audi das Facelift des RS 3 Sportback. Auch der kleine Kombi kommt mit dem TT RS-Motor. AUTO BILD hat alle Infos und Preise!

N

Präsentiert wird das Facelift des Audi RS 3 Sportback auf dem Autosalon Genf 2017

Gute Serienausstattung im RS 3 Facelift



Connectivity aus dem A3



Das Virtual Cockpit gibt es erstmals im RS. Neu ist der RS-Screen mit mittigem Drehzahlmesser.

Motor aus dem TT RS mit 400 PS



Audi RS 3 fahren ab 25.000 Euro

Das Vorfaceliftmodell des RS 3 leistet 367 PS und ist aktuell sehr wertstabil: unter 50.000 Euro geht kaum etwas.

ach der Limousine zeigt Audi das Facelift des RS 3 Sportback. Auch der kleine Kombi bekommt den neuen Alu-Fünfzylinder-Turbo aus dem TT RS mit 400 PS. Damit ist der RS 3 wieder stärker als die Konkurrenz aus Affalterbach: A 45 und CLA 45 Shooting Brake leisten aktuell maximal 381 PS. Die Optik übernimmt der RS 3 Sportback von der Limousine , am Heck gibt es die RS-typsichen ovalen Auspuffrohre und einen Dachkantenspoiler obendrauf. Ab August steht das Audi RS 3 Facelift in beiden Karosserievarianten beim Händler!Im Vergleich zum Serien-A3 wächst der RS 3 Sportback in die Breite. Die Spur ist 20 Millimeter weiter als beim zivilen Bruder, dazu kommt eine Tieferlegung um 25 Millimeter. Ausgestellte Kotflügel schaffen Platz für die 19-Zöller, die es ab Werk serienmäßig gibt. Dahinter verbaut Audi an der Vorderachse Bremsen mit 370-Millimeter Durchmesser. Auf Wunsch gibt es sogar Keramikbremsen für den RS 3. Immer mit an Bord sind das Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe (S tronic) und der quattro-Antrieb. Sportsitze gehen ebenfalls aufs Haus, RS-Sportsitze kosten genau wie das Bang&Olufsen-Soundsystem extra.Neu im RS 3 ist das Virtual Cockpit, das es für den Sportback und die Limousine gibt. Der RS-Screen lässt den Drehzahlmesser in die Mitte wandern, umrahmt von Informationen zu Drehmoment, G-Kräften und Reifendruck. Außerdem hat Audi den Dreh-/Drückknopf zur Infotainment-Bedienung um ein Touchpad zum Zoomen und Schreiben erweitert. Connectivity-Gadgets wie Sprachsteuerung, Apple CarPlay und Android Auto, WLAN-Hotspot und Audi connect mit Google Earth und Street View sind ebenfalls für den RS 3 erhältlich und bereits aus dem A3 Facelift bekannt. Auch die Fahrerassistenzsysteme (Stau-, Notfall- und Querverkehrassistent) bietet Audi gegen Aufpreis für den normalen A3 an.Der Motor des RS 3 Facelift ist ebenfalls kein Unbekannter. Hierbei handelt es sich um den 2,5-Liter-Turbo aus dem aktuellen Audi TT RS . Mit 400 PS und 480 Nm ist der Motor der stärkste Serien-Fünfzylinder der Welt. Im Vergleich zum Vorgänger hat der neue RS 3 33 PS und 15 Nm mehr Power (bisher 367 PS und 465 Nm). Trotz Zusatz-Leistung wiegt der Motor 26 Kilo weniger, verspricht Audi. Das Ergebnis: das Facelift des RS 3 Sportback knackt die 100-km/h-Marke nach nur 4,1 Sekunden (bisher 4,3 Sekunden) und fährt optional 280 km/h. Nach der Weltpremiere in Genf ist das RS 3 Facelift ab April 2017 bestellbar. Die Auslieferungen von Sportback und Limousine starten im August 2017. Kostenpunkt für den stärksten Kompakten: mindestens 54.600 Euro für den Sportback und ab 55.900 Euro für die Limousine • Motor: 2,5-Liter-Fünfzylinder-Turbo • Leistung: 294 kW () • max. Drehmoment: 480 Nm bei 1700 bis 5850 U/min • Beschleunigung: 0-100 km/h in 4,1 s • Verbrauch: 8,3 l/100 km • Topspeed: 250 km/h (optional 280 km/h) • Preis:Für rund 25.000 Euro gibt es die Vorgängergeneration 8P, die von Anfang 2011 bis Ende 2012 als RS 3 Sportback angeboten wurde. Auch die erste RS 3-Generation wird von einem 2,5-Liter-Fünfzylinder-Turbo angetrieben. Die Leistung: 340 PS und 450 Nm. In diesen Preisregionen sind die Laufleistungen meist sechsstellig. Wer ein gepflegtes Exemplar mit unter 100.000 Kilometern Laufleistung sucht, sollte rund 30.000 Euro einplanen.Unter den angebotenen Fahrzeugen sind viele Tuningautos. Wie bei allen Turbomotoren gilt auch beim RS 3: Immer anständig warm und kalt fahren, ansonsten können die Motoren schlapp machen. Das Nachfolgemodell 8V wurde nur ein Jahr lang als RS 3 mit 367 PS angeboten, bevor das A3-Facelift auf den Markt kam. Gebrauchte Exemplare sind sehr wertstabil und nur selten unter 50.000 Euro zu finden. Dafür stehen viele Modelle beim Vertragshändler und locken mit üppiger Ausstattung und niedrigen Kilometerständen. AUTO BILD Tipp: Darauf achten, dass die optionale Sportabgasanlage an Bord ist. Dann macht der kleine RS 3 Lärm wie ein Großer und klingt ein bisschen wie ein Lamborghini Huracán. Probleme machen gelegentlich die Bremsen, die bereits bei niedrigen Laufleistungen ein Vibrieren im Lenkrad verursachen können. Audi hilft auf Garantie.