Golf VIII GTI (2019): Vorschau — 29.01.2018 Bis zu 300 PS im Golf 8 GTI Eine neue Golf-Genration bringt auch einen neuen GTI. Der sportliche Kompaktwagen wird voll vernetzt. AUTO BILD hat die ersten Infos!

Voll digital: Auch der GTI bekommt das Infotainment auf MIB-Basis.

Motorisierung im Golf 8 GTI



Zwei Endrohre sind Pflicht das Heck knnte noch einmal deutlicher konturiert werden.

Autor: Andreas Huber

2019 kommt der VW Golf 8 und damit auch eine neue Generation des Golf GTI auf den Markt. Optisch wird sich der neue Golf-Sportler in einigen Punkten vom Serien-Golf abheben: Modifizierte Stostangen und der Khlergrill mit roter Spanne sind auch beim Golf Nummer acht Pflicht. Am Heck werden ein Dachkantenspoiler und eine zweiflutige Abgasanlage den GTI kennzeichnen. Im Innenraum erhlt natrlich auch der GTI die nchste Generation des Modularen Infotainment Baukastens (MIB), der den Golf voll vernetzt und digitalisiert. Dabei knnten im GTI auch Sonderfunktionen verfgbar sein: Ein Lap-Timer und Anzeigen zur Querbeschleunigung liegen sehr nahe.Mit 245 PS knnte bereits die kleinere Motorisierung des GTI gut im Futter stehen. Wer mehr Leistung will, der greift auf den GTI Performance zurck, der es auf bis zu 300 PS bringen knnte. Generiert werden die Pferdestrken, wie auch schon beim Vorgnger, durch einen Vierzylinder-Turbomotor. Der aktuelle GTI startet bei 30.040 Euro. Nachdem VW bekannt gab, dass der Golf 8 nicht teurer als der aktuelle Golf 7 werden soll, wird wohl auch der GTI preislich stabil bleiben. AUTO BILD vermutet daher, dass der VW Golf 8 GTI bei rund 30.000 Euro starten wird.