Suzuki Swift (2016): Erste Infos, Leak-Bilder

Neue Bilder verraten Motoren



Die Größe ändert sich nicht



Ende 2017 kommt der Swift Sport



Autoren: Christopher Clausen , Katharina Berndt

Und noch ein Leak: Schon zum zweiten Mal sind Bilder vom neuen Suzuki Swift im Netz aufgetaucht. Auch dieses Mal handelt es sich um Abbildungen aus einem japanischen Katalog. Die zeigen nicht nur, wie der neue Swift aussehen wird, sondern auch die verfügbaren Motoren und Ausstattungsvarianten! Der Swift ist für Suzuki ein wichtiges, wenn nicht sogar das wichtigste Modell in Europa. Lange hat es gedauert, bis die aktuelle Generation einen Nachfolger bekommt. Im Frühjahr 2017 soll nun aber die Neuauflage Premiere haben.Die neuen Bilder zeigen weitere Details: So ist zum Beispiel ein schwarz lackierter Bereich an der C-Säule zu sehen, außerdem sind die neuen Rücklichter und die verscheidenen Optionen für den Innenraum des Swift abgebildet. Das Cockpit ist reduziert mit überarbeiteten Lüftungsdüsen und mit einem großen Touchscreen in der Mitte ausgestattet. Zumindest in Japan wird es dem geleakten Material nach sechs Varianten des Suzuki Swift geben: Hybrid RS, RSt, RS, Hybrid ML , XL und XG. Klar ist jetzt auch, welche Motoren Suzuki anbieten wird: einen Einliter-Turbomotor und einen größeren 1,2-Liter-Motor. Bei den Schaltungen stehen eine Fünfgang-Handschaltung, eine Sechsgangautomatik und ein stufenloses Getriebe zur Auswahl. Suzuki kündigte bei einer Händlerpräsentation in Frankreich an, der Swift werde einen der besten Verbrauchswerte im B-Segment haben.Einige Elemente wie das abgesetzte Dach und die extrem kurzen Überhänge hat Suzuki auch bei der neuen Version behalten. Auch die Größe wird weiterhin bei rund 3,85 Metern liegen. Insgesamt erscheint der Swift mit seinen schlankeren Frontleuchten etwas weicher als bisher, die Griffe für die Fondtüren sind in der C-Säule versteckt, das Heck ist ebenfalls etwas zarter geformt.Neun Monate nach der Standardversion soll der Swift Sport folgen. Dank Leichtbau und einem 1,4-Liter-Boosterjet-Benziner soll er ordentlich Power haben, und auch die Optik soll aggressiver sein.