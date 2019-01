Nebenundbringt BMW nun auch denalsauf den Markt. Anders als bei den großen Geschwistern wird das kleinste Sportcoupé der Münchner aber– vielmehr. Optisch ist der M2 Competition vor allem an der Front auf den ersten Blick erkennbar. Das Coupé erhält eine größere, neu gestaltete,in Hochglanzschwarz und eine spezifische Frontschürze mit größeren Lufteinlässen. Bei geöffneter Motorhaube präsentiert sich die aus den größeren Modellen M3 und M4, die einen steiferen Vorderwagen ermöglichen soll. Seitlich fallen neueund glänzend schwarzeauf. BMW hat auf seine Kunden gehört und verpasst dem M2 Cometition nun auch den. Am Heck prangt ein neuer M2 Competition-Schriftzug. Dieder Abgasanlage sind schwarz verchromt. Die Münchner spendieren demaus dem. Heißt:stehen im 2er-Top-Modell zur Verfügung, das sind 40 PS mehr als beim Vorgänger (370 PS).Der BMW M2 Competition ist ab sofort erhältlich und startet alsbei, das sindim Vergleich zum Vorgänger. Wer dashaben möchte, musseinplanen. Bereits imvon AUTO BILD Sportscars hat sich herausgestellt, dass der M2 Competition viel Auto fürs Geld bietet. Aktuell gibt es bei Sparneuwagen einbei dem Privatkunden einen frei konfigurierbaren M2 Competition fürmonatlichkönnen – und das ohne Anzahlung. Diebeträgtmitpro Jahr. Beide Parameter lassen sich anpassen.

Für den M2 Competition gibt es neue Sportsitze mit beleuchtetem M2-Logo in der Rücksitzlehne.

Das Interieur des M2 Competition ist zu großen Teilen schon aus dem 2017 vorgestelltenbekannt, Details machen den Unterschied. So wird derunter der Motorhaube im Competition über einenzum Leben erweckt. Dazu gibt's dieauf dem griffigen Sport-Lenkrad. Mit ihnen können zuvor individuell eingestellte Abstimmungen von Lenkung, Dämpfung und Motorsteuerung per Knopfdruck angewählt werden. Bislang waren diese Shortcuts den anderen M-Modellen vorbehalten. Ebenfalls neu in den M2 kommen dieneben dem Schaltknauf. Sie ersetzten den bisherigen "Fahrerlebnisschalter" und sollen eine differenzierte Konfiguration der Lenkung und des Fahrwerks erlauben. Ansonsten stehen für den Innenraum optionalzur Auswahl. Sie tragen einin der Rückenlehne und besitzen farbige Perforationen auf den Sitzflächen. Die Sitze vermitteln im ersten Test viel Seitenhalt. Je nach gewählter Farbe der Kontrastnähte (blau oder orange) sind auch die Belüftungslöcher der Sitze in der jeweiligen Farbe ausgeführt. Eine weitere Anlehnung an den Motorsport sollen die mitbezogenen Elemente (Seitenwangen der Sitze und der Schaltsack) im M2 sein. In die Sicherheitsgurte sind dieeingewebt. Die Verarbeitung ist auf den ersten Blick tadellos, vor allem die offenporigen Carbon-Dekore im Testwagen machen einen wertigen Eindruck.