Der "Modulare E-Antriebs-Baukasten" von VW mit Skateboard-Architektur.

Der gesamtebesteht im Wesentlichen aus einem, einem (oder mehreren kleinen)sowie einem. So wie beim Modularen Elektrobaukasten (MEB) von Volkswagen wird meist die sogenannteverwendet. Dabei liegt diegut geschützt und platzsparend, diesitzen. Alle Teile sind durch Hochvolt-Kabel miteinander verbunden. Im System liegen meist 408 Volt Spannung an, also deutlich mehr als an der heimischen Steckdose (230 V ). Es können aber auch noch mehr sein, wie beim Porsche Taycan (800 Volt).