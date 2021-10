Vattenfall-Wallbox Vattenfall-Wallbox + Ökostrom Das exklusive Ladepaket in der AUTO BILD-Edition: Charge Amps Halo™ für 499 Euro statt 1189 Euro UVP. Zum Angebot In Kooperation mit



Aber wie funktioniert ein Elektroauto? Aus welchen Komponenten besteht ein AUTO BILD gibt Antworten auf die wichtigsten Fragen zur Funktion eines E-Autos - und welchen Preisvorteil es hat! Aus welchen Komponenten besteht ein Elektroantrieb ? Wie kommt der Strom ins Auto, wo wird er gespeichert, und wie wird er genutzt?gibt Antworten auf die wichtigsten Fragen zur

Zoom Der Modulare E-Antriebs-Baukasten (MEB) von VW mit der sogenannten Skateboard-Architektur.



Die Architektur eines Elektroautos

Antrieb eines Elektroautos besteht im Wesentlichen aus einem Akku, einem Motor (oder auch mehreren) sowie einem Lade- und Leistungsmanagement. So wie beim Modularen E-Antriebs-Baukasten (MEB) von Batterie gut geschützt und platzsparend im Unterboden, die anderen Komponenten sitzen an Vorder- und Hinterachse. Alle Teile sind durch Hochvolt-Kabel miteinander verbunden. Im System liegen meist 408 Volt Spannung an, also deutlich mehr als an der heimischen Steckdose (230

Derbesteht im Wesentlichen aus einem, einem(oder auch mehreren) sowie einem. So wie beim Modularen E-Antriebs-Baukasten (MEB) von Volkswagen wird meist die sogenannte "Skateboard-Architektur" verwendet. Dabei liegt diegut geschützt und platzsparend, diesitzen. Alle Teile sind durch Hochvolt-Kabel miteinander verbunden. Im System liegen meistSpannung an, also deutlich mehr als an der heimischen Steckdose (230 V ). Es können aber bis zu 800 Volt sein, wie beim Porsche Taycan

Ladesäule, Wallbox und Co: So werden E-Autos geladen

Wechselstrom (AC, 2,3 kW) "getankt" und im Fahrzeug von einem Stromwandler zu Gleichstrom (DC) geformt werden. Deutlich schneller, gefahrloser und praktikabler ist jedoch das Laden von Gleichstrom an einer "Wallbox" (Ladeleistung von 11 oder gar 22 kW (400 Volt, 32 Ampere) üblich, das Laden geht also deutlich schneller. An öffentlichen Ladesäulen können es bis zu 43 kW (400 Volt, 63 Ampere) sein. Allerdings muss auch die Ladeleistung des Autos dafür ausgelegt sein. Zwar kann mit den meisten Elektroautos an einer Haushaltssteckdose (AC, 2,3 kW) "getankt" und im Fahrzeug von einem Stromwandler zu(DC) geformt werden. Deutlich schneller, gefahrloser und praktikabler ist jedoch das Laden von Gleichstrom an einer "" ( lesen Sie hier alles Wissenswerte, inklusive Wallbox-Test ). Mit einer Wallbox ist eine(400 Volt, 32 Ampere) üblich, das Laden geht also deutlich schneller. Ankönnen es bis zu(40063 Ampere) sein. Allerdings muss auch die Ladeleistung des Autos dafür ausgelegt sein.

Zoom Eine Wallbox erleichtert und beschleunigt das Aufladen des Elektroautos zu Hause entscheidend.



Mode-3-Kabel zum Ladeanschluss an der Außenseite des Fahrzeugs. Mit einem bidirektionalen Ladeanschluss ist auch die Rückführung der im Auto gespeicherten Energie in den Haushalt (Vehicle-to-Grid/V2G oder Vehicle-to-Home/V2H) möglich. Dank der Rekuperation (Rückgewinnung der Bremsenergie) können die meisten E-Autos ihren Akku während der Fahrt zumindest teilweise wieder aufladen. Diese Eigenschaft erhöht den Wirkungsgrad der Antriebsart. Denn anders als beim Verbrenner, wo die Bewegungsenergie beim Bremsen als nutzlose Abwärme in die Umgebung abgegeben wird, wird ein Teil davon bei elektrischen oder teilelektrischen Fahrzeugen im Akku gespeichert. Angeschlossen wird ein Stecker (in Europa meist ein dreiphasiger Typ-2-Stecker), der Strom fließt durch einzum Ladeanschluss an der Außenseite des Fahrzeugs. Mit einemist auch die Rückführung der im Auto gespeicherten(Vehicle-to-Grid/V2G oder Vehicle-to-Home/V2H) möglich. Dank der(Rückgewinnung der Bremsenergie) können die meisten E-Autos ihren Akku während der Fahrt zumindest teilweise wieder aufladen. Diese Eigenschaft erhöht den. Denn anders als beim Verbrenner, wo die Bewegungsenergie beim Bremsen als nutzlose Abwärme in die Umgebung abgegeben wird, wird ein Teil davon bei elektrischen oder teilelektrischen Fahrzeugen im Akku gespeichert.

Energiespeicher: der Akku im Elektroauto

Akku ist quasi der Tank des Elektroautos – und die teuerste Komponente seines Antriebs. Ein ausgeklügeltes Management sorgt für die richtige Temperatur und gleicht Spannungsschwankungen aus. Meist handelt es sich um einen Lithium-Ionen-Akku, da diese Materialmischung am schnellsten, am häufigsten (Stichwort einzelnen Modulen (je mehr, desto höher die Batteriezellen zusammensetzen. Moderne Systeme setzen auf sogenannte "Pouch-Zellen", die von ihrer Bauart her Handy-Akkus ähneln. Daneben gibt es noch die prismatische und die zylindrische Bauweise. Zusätzlich zu dieser sogenannten Hochvoltbatterie gibt es noch eine Niedervoltbatterie, die die Bordelektronik (Radio, Heizung etc.) versorgt.

Derist quasi der Tank des Elektroautos – und die. Ein ausgeklügeltessorgt für die richtige Temperatur und gleicht Spannungsschwankungen aus. Meist handelt es sich um einen, da diese Materialmischung am schnellsten, am häufigsten (Stichwort Zyklenfestigkeit ) und mit dem größten Volumen aufladbar ist. Der Akku eines E-Autos besteht aus(je mehr, desto höher die Reichweite des Autos), die einzeln ausgetauscht werden können und sich wiederum aus vielenzusammensetzen. Moderne Systeme setzen auf sogenannte "", die von ihrer Bauart her Handy-Akkus ähneln. Daneben gibt es noch dieund dieBauweise. Zusätzlich zu dieser sogenanntengibt es noch eine, die die Bordelektronik (Radio, Heizung etc.) versorgt. (Wie ein Akku aufgebaut ist, erfahren Sie hier.)

Die Leistungselektronik im Elektroauto

Leistungselektronik ist das "Gehirn" des E-Antriebs. Sie erzeugt aus dem in der Batterie gespeicherten Gleichstrom genau den Wechselstrom, der für die aktuelle Fahrsituation benötigt wird. Mithilfe intelligenter Frequenz- und Amplitudensteuerung (Begrenzung der Spannung) regelt der Wechselrichter die Frequenz des Wechselstroms die Geschwindigkeit des Autos regelt, ist die Amplitude am Ende für die Leistung verantwortlich. Dieist dasdes E-Antriebs. Sie erzeugt aus dem in der Batterie gespeicherten Gleichstrom genau den, der für die aktuelle Fahrsituation benötigt wird. Mithilfe intelligenter(Begrenzung der Spannung) regelt der Wechselrichter die Leistung der E-Maschine. Während diedie Geschwindigkeit des Autos regelt, ist dieam Ende für die Leistung verantwortlich.

Zoom Gehäuse, Stator, Rotor (v. l.): Mit diesen Komponenten werden Magnetfelder in Bewegung umgewandelt.



Der Motor des E-Autos

Elektromotor werden wechselnde Magnetfelder in Bewegung umgewandelt. Genauer gesagt, verändern fest integrierte Statoren (Magnet 1) durch die Energie aus dem Akku ständig ihre Pole. Der in der Mitte oder im Stator sitzende Rotor (Magnet 2) wird dadurch wechselseitig angezogen und abgestoßen, gerät in eine Drehbewegung und sorgt schließlich dafür, dass sich die Der Motor eines E-Autos ist eine im Vergleich zum Verbrenner sehr simple Maschine. Imwerdenin Bewegung umgewandelt. Genauer gesagt, verändern fest integrierte(Magnet 1) durch die Energie aus dem Akku ständig ihre Pole. Der in der Mitte oder im Stator sitzende(Magnet 2) wird dadurch wechselseitig angezogen und abgestoßen, gerät in eineund sorgt schließlich dafür, dass sich die Räder in Gang setzen.

Kraftübertragung und Verschleiß beim E-Auto