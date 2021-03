Die Zahl der E-Autos in Deutschland wächst – doch der Strommarkt an öffentlichen Ladestationen ist unübersichtlich, das Laden oft teuer. So viel kostet das Laden unterwegs!

Das Plugsurfing-Netzwerk (App und RFID-Ladekarte) glänzt mit einem großen Ladenetzwerk, das über ganz Europa verteilt ist – es bietet Zugang zu den meisten Ladesäulen in Deutschland. Aber es entstehen Kosten in Abhängigkeit vom Betreiber der jeweiligen Säule, und die sind nicht jederzeit klar ersichtlich. Erkundigen Sie sich vor dem Laden nach dem jeweiligen Ladepreis des Betreibers, um bei den Kosten auf Nummer sicher zu gehen!

EinfachStromLaden von Maingau Energie erfreut mit günstigen Preisen pro kWh und einem großen Netzwerk (9000 Ladepunkte in Deutschland, 35.000 in Europa). Preis AC-Laden: 28 Cent /kWh plus zehn Cent pro Minute ab 240 Minuten Laden. Preis DC-Laden: 38 Cent /kWh plus zehn Cent pro Minute ab 60 Minuten Laden.

Die NewMotion-App hat keine eigenen Tarife. An der Ladesäule wird der jeweilige Preis des Betreibers bezahlt. Dafür macht New Motion das Nutzen fast aller Ladepunkte in Deutschland möglich. Das funktioniert auch mit der Shell-Recharge-Karte. Erkundigen Sie sich vor dem Laden nach dem jeweiligen Ladepreis des Betreibers, um bei den Kosten auf Nummer sicher zu gehen!

E-Mobilisten sollten die Preise der für sie relevanten Ladeinfrastruktur-Anbieter unbedingt im Auge behalten. Ionity etwa erhöhte Anfang 2020 plötzlich die Preise. EnBW führte im Herbst die Blockiergebühr ein – sie fällt an, wenn jemand mehr als vier Stunden lang die Ladesäule besetzt. Die Gründe für die Unübersichtlichkeit und die schnellen Veränderungen auf dem Markt der öffentlichen Ladestationen ist relativ einfach: Es gibt zu wenig E-Autos. Fürs wirtschaftliche Betreiben der aktuell rund 33.000 öffentlichen Ladestationen wären mehr als eine halbe Million Elektroautos nötig. Es gibt aber bisher nur knapp die Hälfte. Die Rufe nach dem Ausbau der Ladeinfrastruktur mit der Zahl der E-Autos machen die Situation perspektivisch nicht besser. Bleibt die Möglichkeit, wie dann Geld verdient werden kann: zum Beispiel als Mittel zur Kundenbindung oder am Supermarkt, wo Kunden während des Einkaufs laden können.

Das Aufladen des E-Autos zu Hause an der Wallbox ist sprichwörtlich kinderleicht. ©Getty

Der bequemste und zugleich sicherste Weg, das eigenezu laden, ist einefür zu Hause. So eine Steckdose fürs E-Auto kann in der Garage, unter einem Carport, an der Hauswand oder an einer Stele direkt am Stellplatz angebracht werden. Die Installation nimmt ein Elektriker vor. Mit einerkann sowohl einphasig als auch dreiphasig und somit schnell geladen werden. Sie stellt die aktuell sinnvollste Lösung für den Hausgebrauch dar. Außerdem wird sie, wenn der Eigner sienutzt und zuverwendet, vom Bund mitgefördert.