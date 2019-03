Mercedes GLC Coupé Facelift (2019): Vorstellung, AMG, Motoren

GLC Coupé soll der sportliche Bruder des Mittelklasse SUV aus Stuttgart bleiben und behält deshalb seine typische Silhouette. Im Vergleich zum normalen GLC verändert sich das Facelift aber deutlicher. Mercedes frischt das Coupé ordentlich auf. Die Schwaben präsentieren das SUV-Coupé im Zuge der

Kurz nach der Präsentation des GLC Facelifts zeigt Mercedes auch dessen Coupé-Variante. Dassoll der sportliche Bruder desaus Stuttgart bleiben und behält deshalb seine typische Silhouette. Im Vergleich zum normalen GLC verändert sich das Facelift aber deutlicher. Mercedes frischt das Coupé ordentlich auf. Die Schwaben präsentieren das SUV-Coupé im Zuge der New York Auto Show (NYIAS) (19. bis 28. April 2019).

Vorstellung: GLC Coupé mit eigenständiger Front

Bei der Seitenlinie bleibt Mercedes dem Vorgänger treu. Am Heck kommen neue Rückleuchten und ein Diffusor zum Einsatz. neu gestalteten Kühlergrill in Diamantoptik mit der für Mercedes Coupés typischen Einzellamelle. Die Scheinwerfer werden vom gelifteten GLC übernommen und weisen jetzt auch beim Coupé die neue Lichtsignatur auf. Die Schürze erhält mächtige Lufteinlässe mit eingearbeiteten Flügeln. Der Unterfahrschutz ist auch beim dynamischen GLC serienmäßig verchromt. Bei der Seitenlinie bleibt Mercedes dem Vorgänger treu. Sie unterscheidet sich zum Vorfacelift nicht. Anders das Heck. Hier ziehen neue Rückleuchten mit der jetzt runden Leuchtsignatur des GLC ein. Wie schon beim Vorgänger erhalten sie als oberen Abschluss einen Chromrand. In der Heckschürze sind neu gestaltete Endrohre zu finden. Der Heckdiffusor ist ausgeprägter als zuvor und erhält am unteren Ende, wie die vordere Schürze auch, einen Unterfahrschutz in Chrom. Konkrete Abmessungen verrät Mercedes nicht, ebenso wie den Marktstart. AUTO BILD geht aber davon aus, dass das GLC Coupé im Herbst 2019 auf den Markt kommen wird. Neue Mercedes und Smart (2019, 2020, 2021, 2022, 2023) zur Galerie

Innenraum und Connectivity: MBUX und digitale Instrumente

Der Innenraum gleicht dem des normalen GLC. Auch das Coupé erhält MBUX. Innenraum gleicht dem des normalen GLC. Das bedeutet: Ein neues Lenkrad mit Touchflächen, MBUX und ein Touchpad in der Mittelkonsole, anstelle des bisherigen Command-Controllers. Damit hebt Mercedes das GLC Coupé in Sachen Infotainment auf den Stand der Technik. Hinter dem Lenkrad befindet sich auf Wunsch ein 12,3-Zoll großes, volldgitales Kombiinstrument. In der Basis kommen klassische Rundinstrumente zum Einsatz. Die digitalen Armaturen werden über die berührungsempfindlichen Flächen am Lenkrad gesteuert und behalten die alte Tubenform im Randbereich bei. Zur Bedienung des Infotainments steht in der Basis ein 7-Zoll-Tochscreen zur Verfügung, das 10,25-Zoll Display kostet Aufpreis. Mittelkonsole und Armaturenträger sind vom Vorgänger bekannt und bekommen, zusammen mit dem Interieur, die neue Farb-Option "Magmagrau" verpasst.

Ausstattung: Viele neue Assistenten

Neue Assistenten helfen im Alltag. Neu für das GLC Coupé: der Anhänger-Assistent. moderne Assistenzsysteme, die bereits aus anderen Modellen bekannt sind. Dazu gehört unter anderem der Aktive-Abstands-Assistent "Distronic", der zusammen mit dem Aktiven-Lenk-Assistenten, teilautonomes Fahren ermöglicht. Während die "Distronic" selbstständig die Geschwindigkeit vor Kreuzungen und Kurven anpasst, hilft der Lenkassistent beim Spurwechsel und dem Bilden einer Rettungsgasse. Auch Stop and Go im Stau meistert das Coupé auf Wunsch selbständig. Gegen Aufpreis ist auch ein Parkassistent verfügbar, der den GLC von alleine ein- und ausparkt. Völlig neu für das Coupé ist der Anhänger-Assistent, der das Rangieren erleichtern soll. Sensoren im Kugelkopf der Anhängerkupplung und ein Magnetring messen hier den Winkel zwischen Fahrzeug und Anhänger. Das System gibt dann Korrekturhinweise. SUV-Neuheiten Mittelklasse (2019, 2020, 2021 und 2022) zur Galerie

Neben den Assistenzsystemen bessert Mercedes auch in Sachen Komfort nach. Zusammen mit MBUX erhält das Facelift die "Energizing"-Funktionen". Mit ihnen soll der Fahrer, je nach Situation, Entspannung finden können oder vitalisiert werden. Wie schon bei A-Klasse und Co. werden bei dieser Komfortfunktion verschiedene Systeme im Fahrzeug miteinander vernetzt, um verschiedene Stimmungen im GLC zu erzeugen. Dabei werden zum Beispiel Heizung, Lüftung, Ambientelicht und Massagefunktion gekoppelt und entspannen den Fahrer in stressigen Situationen.

Fahrwerk: Drei Fahrwerke zur Auswahl

Drei Fahrwerke stehen für das Coupé zur Auswahl. erhält das Coupé des GLC ein Sportfahrwerk mit Stahlfedern und adaptiver Dämpferverstellung. Optional bietet Mercedes seine "Dynamic Body Control" mit stufenlos regulierbarer Verstelldämpfung an. Damit passt sich auch die Motor-, Getriebe- und Lenkeinstellung entsprechend der gewählten Fahrstufe an. Wer es komfortabler haben möchte greift zum stufenlosen Luftfahrwerk.

Motoren: Zwei Benziner und drei Diesel zum Marktstart