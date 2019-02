Neue Mercedes (2019, 2020, 2021, 2022 und 2023)

M

ercedes hat eine Roadmap fürs Jahr 2019 veröffentlicht. Versteckt war der Produktionsplan in den Quartalszahlen für Januar bis September 2018 . Der EQC wird dort für Mitte 2019 angekündigt, der eSprinter soll zum Jahresende an den Start gehen. Noch nicht klar ist, was sich hinter dem "8th Compact Car" verbirgt, das Mercedes für Ende 2019 ankündigt. Es dürfte sich um ein SUV handeln, infrage kommen die Baureihen GLA (ein SUV auf Basis der A-Klasse) oder GLB (die kleine Ausgabe der G-Klasse ).