Das neue Infotainment der S-Klasse dürfte sukzessive auch in andere Mercedes-Baureihen einziehen. ©Daimler AG

Besonders wichtig für die Pkw-Sparte von Daimler: Die Neuauflage der C-Klasse steht an, die gerade beim Infotainment einige Innovationen der neuen S-Klasse abgreifen dürfte, wie den großen Bildschirm auf der Mittelkonsole. Außerdem plant Mercedes ein komplett neues Modell: Die T-Klasse, sozusagen ein Citan für den Hausgebrauch. Zu den wichtigen Zukunftsthemen gehören neben der Elektrifizierung, hier stehen EQA , EQB und EQS in den Startlöchern, auch das autonome Fahren und die sinnvolle Einbindung zusätzlicher Online-Inhalte im Auto. Und natürlich bringt auch die hauseigene Sportabteilung AMG einige Neuheiten: Mit dem 730 PS starken GT Black Series bringt man den stärksten V8-Serienmotor der Firmengeschichte, außerdem stehen die Neuauflagen des C 63 und des S 63 an.