Facelift für den Skoda Superb: Nach vier Jahren Bauzeit präsentiert Skoda jetzt die überarbeitete Variante seines Flaggschiffs. Die größte Neuerung befindet sich unter der Haube – erstmals gibt es den Superb als! Los geht's mit der Optik: Die Front prägt einmit Doppelrippen, die Scheinwerfer sind flacher gezeichnet – sie ragen nun bis in den Grill und sind bereits in derausgestattet.gibt es erstmals auch. Mit ihrer neuen Frontschürze wächst die Limousine in der Länge um acht auf 4862 Millimeter, der Kombi um sechs auf 4862 Millimeter. Die anderen, also Radstand (2841 Millimeter), Breite (1864 Millimeter) und Höhe (Limousine 1469 Millimeter, Kombi 1477 Millimeter), bleiben unverändert.

Den Inneraum des Superb Facelift frischt Skoda vor allem mit Kleinigkeiten auf: Chrom-Applikationen an Instrumententafel und Türverkleidungen, neue Sitzbezüge und farbige Kontrastnähte sind je nach Ausstattung verfügbar. Dank der nahezu unveränderten Abmessungen bleibt der Kofferraum mit 625 Litern in der Limousine und 660 Litern beim Kombi auf dem Niveau des Vorgängers. Wegen der vor der Hinterachse im Fahrzeugboden verbauten Batterie schrumpft das Gepäckabteil beim Hybrid Superb iV leicht auf 485 Liter bei der Limousine und auf 510 Liter beim Kombi.

Mit dem Facelift gibt es zweifür den Skoda Superb. Dernutzt in seiner neuesten Variante die Aufnahmen der Kamera an der Frontscheibe sowie die Daten des Navis . So erkennt das System Geschwindigkeitsbegrenzungen und Kurven und passt daraufhin das Tempo entsprechend an. Ebenfalls neu ist derfür mehrspurige Straßen. Er steuert den Superb bei einem Notfall automatisch an den Fahrbahnrand und nimmt dabei Rücksicht auf die Fahrzeuge auf den anderen Fahrspuren. Dererkennt nun Fahrzeuge im toten Winkel bis zu einer Entfernung von 70 Metern. Exklusiv für den Superb bietet Skoda einenan, bei dem der Fahrer nur Gas geben, Bremsen und den Verkehr beobachten muss. Außerdem steht das(360-Grad-Rundumsicht über vier Kameras) zur Verfügung. Für mehr Fahrstabilität sind einsowiean der Hinterachsaufhängung serienmäßig an Bord. Den Superb Facelift gibt es auch alsmit schwarzen Akzenten, alssowie in derund alsmit speziellen Features.