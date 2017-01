Autos ohne Nachfolger 2005-2017: UPDATE — 30.01.2017 Sauschneller Hennessey Venom GT läuft aus Nach sechs Jahren Bauzeit und nur 13 gefertigten Exemplaren hat Hennessey den Superracer Venom GT eingestellt. Dieses und weitere Auslaufmodelle!

So sieht der letzte gebaute Venom GT aus. Gletscherblau nennt Hennessey die auffällige Farbe.

Audi nimmt keine R8-etron-Bestellungen mehr an



Schneller Tod nach schwerer Geburt



Der Audi R8 e-tron kam erst im zweiten Anlauf auf den Markt und wurde nur auf Bestellung produziert.

Letzter BMW Z4 vom Band gelaufen



Statt Reihensechsern gab's Vierzylinder-Turbos

Kaum noch spartanischer Sportler: Böse Zungen nannten den Z4 "ZLK".



Hennessey hat Schluss gemacht. Nach 13 gebauten Exemplaren wird es keinen weiteren Venom GT geben. Der texanische Supersportler muss Platz für den Venom F5 machen, der noch stärker und noch schneller werden soll. Auto Nummer 13 ist gletscherblau und hat für 1,2 Millionen US-Dollar (zirka 1,16 Millionen Euro) bereits einen neuen Besitzer gefunden. Bekannt geworden ist der bis zu 1260 PS starke Venom GT durch sein Duell mit dem Bugatti Veyron um die Krone des schnellsten Sportwagens der Welt. Zwei Weltrekorde nennt der geschlosse Venom laut Hersteller sein Eigen, im März 2016 kam ein dritter für den Spyder hinzu. Auf einem Luftstützpunkt der US-Marine schaffte es die offene Version während eines Rekordversuchs bis auf 427,4 km/h (s. Youtube-Video).Audi hat bei seinem Elektro-Supersportler R8 e-tron den Stecker gezogen. Laut mehreren Blogs wurde die Produktion nach weniger als 100 gebauten Exemplaren eingestellt, eine Quelle spricht von exakt 88 Einheiten. Ein Audi-Sprecher bestätigte AUTO BILD, dass keine weitere Kundenbestellungen für den Manufaktur-Sportwagen mehr entgegengenommen werden. Audi wolle sich auf die Entwicklung und Markteinführung eines elektrisch angetriebenen Großserien-SUV konzentrieren. Eine produzierte Stückzahl des rund eine Million Euro teuren E-Renners nannte er nicht.Der Audi R8 e-tron bringt es in seiner "neuen Evolutionsstufe" auf 340 kW/462 PS, 920 Nm Drehmoment, eine Reichweite von mehr als 450 Kilometer und eine Zeit von 3,9 Sekunden für den Sprint von 0 auf 100 km/h. Das Tempovermögen wird bei 250 Kilometern pro Stunde abgeriegelt. Seinem schnellen Tod ging eine schwere Geburt voraus. Als Concept Car erblickt der R8 e-tron auf der IAA 2009 in Frankfurt das Licht der Welt. Nach ein paar Runden in Le Mans 2010 warb man zwei Jahre später in Ingolstadt gar mit einem Weltrekord auf der Nordschleife . Doch dann wurde der für Ende 2012 geplante Marktstart wieder auf Eis gelegt . Was folgte, war ein jahrelanges Rätselraten um das einstige " Leuchtturm-Kompetenz-Aufbauprojekt ", ehe der R8 e-tron schließlich im Frühjahr 2015 als Generation II auf dem Genfer Salon wieder auftauchte . Ab Ende 2015 könne bestellt werden, hieß es damals. Nun ereilt also den bayerischen Elektro-Sportler das gleiche Schicksal wie einen seiner Ex-Konkurrenten aus Schwaben: Der Mercedes SLS AMG Electric Drive wurde mit seinem Verbrenner-Bruder bereits 2013 nach kurzer Zeit mit einer limitierten Serie zu Grabe getragen.Adieu, Z4! Nach sieben Jahren hat BMW laut des Blogs "Bimmertoday" die Produktion des zweisitzigen Roadsters (E89) eingestellt. Das letzte Modell, das in Regensburg vom Band gelaufen ist, soll ein Z4 sDrive35is in Valencia Orange Metallic gewesen sein. Nun mag so mancher rufen: Halt, da kommt doch ein Nachfolger, das ist doch kein Auslaufmodell! Stimmt nur bedingt. Es wird zwar voraussichtlich zur Cabrio-Saison 2018 einen neuen Roadster von BMW geben. Da der jedoch in Zusammenarbeit mit Toyota entsteht, dürfte sich einiges ändern. Und Z4 wird er wohl auch nicht mehr heißen.Das Produktionsende ist planmäßig, doch die sehr mauen Verkaufszahlen der vergangenen Monate haben die Entscheidung der Verantwortlichen sicherlich bekräftigt. Insgesamt sollen laut "Bimmertoday" 115.000 Exemplare des Bayernflitzers verkauft worden sein, doch er hatte von Anfang an nicht nur Freunde. Zuviel Komfort auf Kosten der Sportlichkeit, maulten die einen. Warum nur ein versenkbares Stahldach, kein Stoff, kein Coupé, meckerten die anderen. Einschneidend auch die Entscheidung, die traditionellen freisaugenden Reihensechszylinder gegen effizientere Vierzylinder-Turbomotoren zu tauschen. Nur die Topmodelle sDrive35i und sDrive35is hatten noch den Sechser unter der Haube, doch von der spartanischen Art eines Roadster ist beim Z4 dennoch nicht mehr ganz so viel übrig geblieben.Das könnte sich beim Nachfolger, der wohl 2018 auf den Markt kommen wird und vermutlich Z5 heißen wird, ändern. Erlkönigbilder zeigen: Es wird wieder eine Stoffkapuze geben. Mehr News und Infos zum Z4-Nachfolger gibt es hier: