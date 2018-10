Das Stoffverdeck des Opel Cascasa öffnet und schließt bis Tempo 50 vollautomatisch.

Bis Ende 2019 steht der Opel Cascada noch bei den Händlern, dann ist Schluss. Der Cascada ist aktuell das einzige Cabrio von Opel. Für den Einstiegspreis von 33.650 Euro (Stand: Oktober 2018) gibt es mit dem Cascada einen offenen Viersitzer mit 4,70 Metern Länge. Ob Opel in Zukunft ein neues Cabrio auf den Markt bringen wird, ist zurzeit noch unklar. Auch für den Opel Karl (Bild ganz oben) ist bald Schluss: Mit dem Kleinstwagen wollten die Rüsselsheimer die Lücke zwischen Adam und Corsa schließen. Mit einem Einstiegspreis von 9560 Euro tritt der Karl gegen Konkurrenten wie Kia Picanto, Hyundai i10, VW Up und Dacia Sandero an. Nach dem Aus für den Karl wird der Corsa zur günstigsten Opel-Baureihe. "Ob wir in Zukunft wieder ein Auto im Preissegment des Karl anbieten werden, ist zurzeit völlig unklar", sagte ein Unternehmenssprecher.