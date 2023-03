Gesetz soll Einsatz von E-Fuels und Bio-Kraftstoff erlauben



Aktuell will die Regierungskoalition die Grundlage schaffen für den Einsatz von 100-prozentigen E-Fuels an Tankstellen. Dem Gesetz nach ist bisher der Einsatz von E-Fuels beziehungsweise paraffinischen Kraftstoffen (aus Biomasse gewonnen) bis zur Beimischungsgrenze von etwa 26 Prozent möglich. Nun sollen reine E-Fuels und Biodiesel in die Bundesimmissionsschutzverordnung aufgenommen werden. Damit dürften rein synthetische Kraftstoffe in Tankstellen fließen.

Der Name E-Fuels klingt modern und innovativ. Er steht für "Electrofuels", also "Elektro-Treibstoff", denn E-Fuels werden unter Einsatz von Strom hergestellt. Der Umgang ist einfach: E-Fuels tankt man wie normalen Sprit an der Zapfsäule . Aber: Bei der Herstellung kommt Strom zum Einsatz. Wenn es grüner Strom aus Sonnen- und Windenergie ist, dann könnten E-Fuels im Prinzip als erneuerbare Energie gelten.

Vorstufe zu E-Fuels ist Wasserstoff



Energie reicht für 1600 E-Autos oder 250 E-Fuel-getriebene



E-Fuels-Befürworter betonen die große Energiedichte



Außerdem hätten E-Fuels andere Vorteile: Ihre Energiedichte sei größer als die von Auto-Akkus oder gasförmig gespeichertem Wasserstoff. Das mache sie ähnlich wie fossile Kraftstoffe. Was das bedeutet? E-Fuels lassen sich über lange Distanzen kostengünstig transportieren, etwa in Tankschiffen. Und gut lagern – was mit Strom eher schwierig ist.

Das IPFEN-Ergebnis: Ein mit E-Fuels betankter Pkw stößt genauso viele giftige Stickstoffoxide aus wie ein Auto, das mit E10-Kraftstoff fährt. Bei der Verbrennung entstand laut T&E sogar dreimal so viel gesundheitsschädliches Kohlenmonoxid wie bei normalem Benzin. Der Ausstoß an Ammoniak war doppelt so hoch. Ammoniak kann sich mit anderen Teilchen in der Luft zu Feinstaub verbinden. Nur die Partikelemissionen sanken beim E-Fuels-Test.

Wie fährt sich ein E-Fuel-betankter Porsche Panamera?

In Chile konnte sich AUTO BILD auf der Pilotanlage von Siemens und Porsche von der Qualität der dort hergestellten E-Fuels überzeugen: Ein mit synthetischem Sprit betankter Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid fuhr geschmeidig wie jeder andere Hybrid . In der Pilotanlage sollen in der ersten Ausbaustufe zunächst pro Jahr 130.000 Liter E-Fuel aus Windenergie produziert werden. Eine weitere, in der Nähe angesiedelte Anlage sollen ab 2026 rund 50 Millionen Liter E-Fuel pro Jahr produziert werden.

Damit laufen Autos klimaneutral



Gibt es Reaktionen auf die T&E-Untersuchung?



T&E attestierte E-Fuels im Vergleich mit batterieelektrischen Antrieben Nachteile in den Kapiteln Kosten, Effizienz und Verfügbarkeit. Auch das bemängelte Uniti: Die Mineralölunternehmen kritisierten an der T&E-Studie, standortspezifische Faktoren der Erzeugung erneuerbarer Energien seien nicht ausreichend berücksichtigt. Soll heißen: Die Effizienz von E-Fuels würde wachsen, wenn sie an Orten mit hohen Volllaststunden aus erneuerbaren Energien hergestellt werden. Also etwa dort, wo es Wind im Überfluss gibt.

Das sagt auch Prof. Dr. Thomas Koch, Leiter des Instituts für Kolbenmaschinen am KIT (Karlsruher Institut für Technologie): "Negative Einflüsse auf den Antriebsstrang wurden bislang nicht diagnostiziert, werden nicht erwartet. Vielmehr sind sogar kleinere Produktvorteile durch E-Fuels möglich." Also her mit dem synthetischen Super!

Beispielsweise in Patagonien, wo Markus Speith von Siemens Energy Projektleiter für eine E-Fuels-Fabrik ist. Im Süden Chiles haben Siemens und Porsche gemeinsam mit weiteren Partnern eine Pilotanlage zur Herstellung von E-Fuels gebaut. Dort sollen 130.000 Liter Benzin jährlich zum Transport nach Europa verschifft werden. Ab 2027 sollen es pro Jahr bis zu 550 Millionen Liter sein. Porsche hat sich einiges vorgenommen. Zuerst werden E-Fuels in Porsche Experience Centern und in Leuchtturmprojekten wie dem Porsche Mobil 1 Supercup eingesetzt. Vor Ort wurden schon ein aktueller Porsche 911 und ein Panamera Turbo S E-Hybrid aus der Pilotanlage mit lokal produziertem Synthetik-Sprit betankt.

Porsche hat sich zusammen mit seinen Partnern für den Süden Chile entschieden, weil hier an 270 Tagen im Jahr Wind weht und die Windräder so fast immer unter Volllast laufen können. Hinzu kommt die vorhandene Hafeninfrastruktur in Cabo Negro an der Magellanstraße, von wo aus die Kraftstoffe in die ganze Welt verschifft werden können. In Texas und in Australien sollen weitere E-Fuel-Anlagen entstehen.