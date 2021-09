Besitzer von Elektroautos und Plug-in-Hybriden können einmit einem "E" am Ende beantragen und damit Vorteile im Straßenverkehr in Anspruch nehmen. Die Regelung fürs E-Kennzeichen gilt auch für. Mancherorts dürfen Fahrer von Autos mit so einemohne Gebühr parken , können gratis laden oder auf der Busspur fahren – allerdings nur, wenn die jeweiligevor Ort die Voraussetzungen dafür geschaffen hat.ist das "E"-Nummernschild nicht.

Halter können das E-Kennzeichen in derbeantragen. Dazu sind wie bei jedem Fahrzeug die Zulassungsbescheinigungen 1 und 2 nötig, ein Beleg über die Versicherung (eVB-Nummer), der Nachweis über die bestandene HU, der Personalausweis und – falls vorhanden – die alten Nummernschilder. Sollte die Zulassungsstelle einen Nachweis darüber verlangen, dass das Auto die Voraussetzungen des EmoG erfüllt, erfolgt dieser per Datenbestätigung oder kann beim Hersteller angefragt werden. Ein E-Kennzeichen kann sowohl bei einerals auch bei einerbeantragt werden. Auf den ersten Blick mag es absurd erscheinen, aber ein Auto mit E-Kennzeichen braucht zudem eine. Dafür ist das E-Kennzeichengültig.

Dem E-Kennzeichen liegen vielerorts unterschiedliche Rechtsordnungen zugrunde, es entstand ein Flickenteppich. Die Kommunen können diese Vorrechte einräumen:



In Berlin fallen die Vorteile eher mager aus. E-Autos dürfen während des Ladens kostenlos an öffentlichen Ladestationen parken, sonst nicht.

Seit 2017 dürfen Fahrzeuge mit dem E-Kennzeichen ein paar Busspuren benutzen. Die Routen liegen jedoch außerhalb des Zentrums. Dazu kann an insgesamt 18 Standorten kostenlos geparkt werden.



In Düsseldorf entstehen zu Testzwecken zwei "Umweltspuren", die neben Fahrrädern, Bussen und Taxen auch Elektrofahrzeuge benutzen dürfen.

In Essen (wie auch in Karlsruhe) ist es für E-Autos erlaubt, auf ausgewiesenen Straßenabschnitte die Busspuren mitzunutzen. Auch dürfen E-Autofahrer einige Straßen, die für den normalen Autoverkehr gesperrt sind, befahren.

Kostenlose Parkplätze an Ladesäulen sind in Frankfurt den Elektroautos vorbehalten, unabhängig vom Ladevorgang.

In Köln dürfen E-Autos für die Dauer des Ladevorgangs kostenlos an einer Ladesäule parken. Die entsprechenden Parkplätze sind ausgeschildert.

Vier Stunden parken an einer Ladesäule ist in Leipzig kostenfrei. Es muss aber eine Parkscheibe im Auto liegen.

Zwischen 8 und 20 Uhr dürfen Elektrofahrzeuge für maximal vier Stunden kostenfrei an einer Ladesäule stehen, wenn sie angeschlossen sind. Eine grundsätzliche, unbefristete Befreiung von Parkgebühren gibt es nicht.



Elektroautofahrer dürfen ihr Fahrzeug mit einem E-Kennzeichen kostenlos auf öffentlich bewirtschafteten, ansonsten gebührenpflichtigen Parkplätzen und in Bewohnerparkgebieten parken.

Darüber hinaus gibt es zahlreiche weitere kleinere Städte, in denen bestimmte Privilegien für Fahrzeuge mit einem E-Kennzeichen gelten. Doch was in der einen Kommune erlaubt ist, kann in der nächsten einebedeuten. Der E-Auto-Fahrer sollte sich also genau informieren. Darüber hinaus gibt es weitere Gründe , weshalb das E-Kennzeichenist. Umweltverbände kritisieren, dass zu denauchzählen, die die geforderte Reichweite im Elektrobetrieb zwar erfüllen, im Verbrenner-Modus aber viel Sprit verbrauchen.