Amerikanischer Kult auf zwei Rädern heißt Harley-Davidson . Eine Serien- Harley nach dem persönlichen Geschmack zu verfeinern, gilt in der Szene nicht als No-Go. Im Gegenteil! Harley-Fahrerinnen und -Fahrer verändern mit Leidenschaft und bauen nach Herzenslust um.

Aber nicht alle. Es gibt auch Maschinen, die bleiben komplett im Auslieferungszustand . Das ist vor allem bei Fahrzeugen wie der sowieso schon coolen Night Rod Special interessant. Die wird im Originalzustand zum spannenden Sammlerstück. Aktuell wird bei eBay so ein Motorrad zum Kauf angeboten. Aus der ersten Serie von 2008. Für 16.900 Euro.

Die Artikelbeschreibung macht Lust auf einen Besichtigungstermin . Den Angaben zufolge handelt es sich nämlich um ein Bike aus erster Hand mit Originalbrief . Die Erstzulassung in Deutschland erfolgte am 18. April 2008. Gekauft wurde die Harley bei einem deutschen Händler. Alle Unterlagen inklusive Zertifikat und Serviceheft liegen vor. Die Laufleistung beträgt 19.985 Kilometer. Garantiert, sagt der Verkäufer.

Die Maschine wird als ebenso unfallfrei wie eben unverbastelt beschrieben. Direkt beim Kauf orderte der erste Besitzer eine hochwertige Kesstech- Auspuffanlage und ein LED-Rücklicht mit. Die Serienteile sind aber vorhanden und der Rückbau dadurch problemlos möglich. Die originale Lackierung in den Farben Black Denim und Vivid Black soll sich in einem makellosen Zustand befinden. Super!

Lästermäuler bemerken gerne, Harley-Fahren sei der effektivste Weg, Geld in Lärm zu verwandeln. Das trifft auf die Night Rod Special nicht zu. Denn ihr 1246 Kubikzentimeter großer Revolution-Zweizylinder hat nicht nur ordentlich Drehmoment , er leistet 125 PS . Die sorgen für mächtigen Vortrieb, "trotz" der 307 Kilo Leergewicht. ABS ist Serie.

Neulingen im Harley-Kosmos sei ein Experte ans Herz gelegt, der zum Besichtigungstermin mit fährt. In Milwaukee wird anders verarbeitet als in Japan. Und bei der Vielzahl an Herstellern, die für Harley-Davidson Zubehör anbieten, kann man nur schwer einen Überblick gewinnen.