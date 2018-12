"Das Laden von Elektroautos könnte bald fast so schnell gehen wie heute das Betanken mit Kraftstoff ." Diese selbstbewusste Prognose stammt von Porsche – und zwar aus einem Zwischenbericht des Projekts FastCharge ("Schnellladen"). Der Grund für diesen Optimismus steht auf einem unscheinbaren Autohof im schwäbischen Jettingen-Scheppach, nahe der A8 zwischen Augsburg und Ulm: eine Ultra-Schnellladesäule mit einer Leistung von bis zu 450 kW. Zwei Elektro-Forschungsfahrzeuge demonstrierten am Stations-Prototypen, dass Ladezeiten von drei Minuten für die ersten 100 Kilometer Reichweite und 15 Minuten für einen vollen Ladevorgang von 10 auf 80 Prozent (State of Charge/SOC) praktisch möglich sind. Das wäre eine vielfach schnellere Aufladung als bei derzeit existierenden DC-Schnellladern. Damit würde die Lösung eines der drei großen E-Auto-Hemmnisse näherrücken: die lange Ladezeit. Die anderen beiden Hürden lauten: zu teuer, zu wenige Ladestationen