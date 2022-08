Der Fahrerin eines BMW -SUVs wurde Anfang Juni 2022 vom Amtsgericht in Frankfurt am Main ein erhöhtes Bußgeld für einen Rotlichtverstoß aufgebrummt. Die Autofahrerin war bei Rot auf eine Kreuzung gefahren. Laut Bußgeldkatalog liegt die Strafe für diesen Verstoß bei 200 Euro.

Die Fahrerin war am 5. November 2021 geblitzt worden. Sie hatte das Rotlicht an der einer Kreuzung nicht beachtet.

Das Gericht hob das Bußgeld auch deshalb an, weil die Verkehrssünderin bereits mehrere Einträge im Fahreignungsregister hat. Sie war vor dem Rotlichtverstoß unter anderem außerorts zu schnell unterwegs und am Steuer mit dem Handy beschäftigt.

Welche Autos als SUV zu betrachten sind, stellte das Frankfurter Amtsgericht in seiner Entscheidung nicht klar. Es hieß lediglich, SUVs unterschieden sich in ihrer Bauart dadurch, dass sie in ihrem Erscheinungsbild an Geländewagen angelehnt seien.