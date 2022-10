Ungefähr am Tag meiner Anreise eröffnete am Flughafen in Leipzig-Schkeuditz ein neuer Supercharger-Standort. Toll! Der lag perfekt für meine geplanten Ausflüge und überschaubare 16 Kilometer weit von meinem Hotel entfernt. Leider brauchte die Software an Bord des Testwagens bis zum Tag meiner Abreise, bis sie den zusätzlichen Standort erkannte und bereit war, den Akku fürs Schnellladen dort vorzuheizen. Ich bin deshalb während meines Aufenthalts 37 Kilometer einfache Strecke zum nächsten möglichen Supercharger nach Nempitz an der A9 gefahren. Kein Drama, aber nervig.