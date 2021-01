Tappertsist ein modernes Auto: "Derist einmit Tradition. SL stand bisher immer fürim Alter. Kurz vor Einführung der übernächsten Generation rückt der R 230 in den Fokus der, auch wenn er nicht wirklich billig ist." In den maskulin designten R 230 packten die Ingenieure fast, was verfügbar war. Das wird im Alter zunehmend zum Risiko. Oboder, bereits zu Gebrauchszeiten berichteten Besitzer von. Andererseits ist der SL für Tappert ein Beispiel dafür, "wie moderne Fahrzeuge zum Oldtimer reifen können".: überlegene Fahrleistungen, Komfort, tolle Verarbeitungsqualität.: Wartungsstau bei Schnäppchen, Topmodelle im Unterhalt teuer, sporadische Elektronikprobleme.

Wer sich für einen BMW Z3 entscheidet, bekommt einen spaßigen Roadster mit haltbarer Technik. ©Christian Bittmann / AUTO BILD

Tapperts dritter Tipp ist der: "Das ehemalige Bond-Mobil zelebriert deutsch-amerikanische Freundschaft mit. Hier gibt es klare Proportionen,und pure Freude am Fahren." Besonders lobt er das kompromisslos: "Faszinierend, puristisch, für maximal zwei Personen. Ohne gut gemeinte Sicherheitsfeatures, die den Fahrer am Ende doch nur ablenken. Dieistund die Wartung bis auf die über 320 PS starken M-Versionen recht kostengünstig." Vielleicht hat Tappert außerdem dieaus älteren TÜV Report-Ausgaben im Hinterkopf: Einzig dieund diegelten als leicht auffällig. "Durch seinbietet der Z3 von mild bis wild alles, was das Herz begehrt", sagt er. Wann wäre der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg? "Jetzt", ist sich der Profi sicher. "Beim Z3 ziehen die M-Modelle und die sehr gut gepflegten Exemplare preislich deutlich an.": konsequentes Fahrzeugkonzept, Großserientechnik, breite Leistungspalette.: Hauptscheinwerfer oft schadhaft, Vorderachslager ausgeschlagen, vereinzelt Korrosionsprobleme.